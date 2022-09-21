فلاي دبي تدشن رحلاتها الى سمرقند

احتفلت فلاي دبي، بانطلاق رحلاتها الى مدينة سمرقند الاوزبكية لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة التاريخية.

ستشغل الشركة رحلتين اسبوعيا الى سمرقند انطلاقا من مطار دبي الدولي، إلى مطار سمرقند الدول. ومع بدء الرحلات إلى هذه المدينة، وسعت فلاي دبي، شبكتها في آسيا الوسطى إلى سبع وجهات يخدمها أسطول مكون من 68 طائرة "بوينغ 737"، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون المزيد من الخيارات للسفر.

وهبطت رحلة فلاي دبي، الافتتاحية في مطار سمرقند الدولي، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية وكان في استقبال الرحلة كبار المسؤولين المحليين في المدينة يتقدمهم المدير العام لشركة "اير ماراكاندا"، جيرات نيماتوف، والذي رحب بوفد فلاي دبي، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد غيث الغيث، التزام فلاي دبي بفتح الأسواق غير المخدومة وتعزيز الروابط بين دبي والإمارات مع هذه المنطقة. وقال "يسعدنا أن نرى شبكتنا في أوزبكستان تنمو مع إطلاق الرحلات إلى سمرقند. منذ عام 2019 عندما بدأنا عملياتنا لأول مرة في أوزبكستان ، شهدنا طلبًا مستدامًا ونحن على ثقة أن إطلاق وجهتنا الثانية سيوفر لمسافرينا خيارات سفر أكثر مرونة".

وأضاف الغيث: "أود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر وزير النقل، وحاكم منطقة سمرقند ورئيس مطارات أوزبكستان على دعمهم، ونتطلع إلى علاقة طويلة وناجحة في المستقبل".

وقال جيرات نيماتوف، إن "افتتاح الخط جديد بين سمرقند بدبي سيكون له تأثير إيجابي على منطقة سمرقند بأكملها. ومن خلال تعاوننا مع شركاءنا في فلاي دبي نكون قد انشأنا رابطًا مباشرًا بين مطار سمرقند الدولي وأحد أكبر المراكز الاقتصادية وأكثرها حيوية في العالم. نحن في اير ماراكاندا نرحب بشركة فلاي دبي ونؤكد التزامنا دوما بتوفير افضل تجربة سفر للركاب بين دبي وسمرقند".

ستبدأ فلاي دبي ايضا في 24 سبتمبر الجاري رحلاتها الى مدينة نمنكان بواقع رحلتين اسبوعيا لترتفع بذلك رحلات الناقلة الى اوزبكستان الى 10 رحلات اسبوعيا.

وتعليقًا على بدء الرحلات الجديدة ، قال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "مع انضمام نمنكان وسمرقند لشبكتنا في آسيا الوسطى ، تنمو عملياتنا هناك إلى سبع وجهات في أربع دول. تعتبر آسيا الوسطى سوقًا مهمًا لفلاي دبي ، ونحن نواصل استكشاف المزيد من الفرص لربط هذه الأسواق برحلات جوية مباشرة إلى مركز الطيران في دبي ، مما يجعل السفر أكثر سهولة على شبكة فلاي دبي وخارجها ".

تشغل فلاي دبي رحلات منتظمة إلى سبع وجهات في آسيا الوسطى وهي ألماتي واستانه في كازاخستان ، وبيشكيك في قيرغيزستان ، ودوشانبي في طاجيكستان ، اضافة الى نمنكان وسمرقند وطشقند في أوزبكستان.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات إلى مطار سمرقند الدولي (SKD) من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) بواقع مرتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والجمعة. اما الرحلات إلى مطار نمنكان الدولي (NMA) والتي تنطلق ايضا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) فستكون مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والسبت اعتبارا من 24 سبتمبر.

تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى سمرقند من 8000 درهم و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1800 درهم . فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا من دبي إلى نمنكان من 1800 درهم وأسعار الدرجة السياحية من نمنكان الى دبي من 480 دولارًا .