المصرف المركزي يحقق خلال النصف الأول العدد المستهدف من مبادرات تعيين المواطنين في قطاعي البنوك والتأمين

تنفيذاً لمبادرة مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتوظيف (5,000) مواطن في القطاع المالي خلال الأعوام الخمسة القادمة، استطاع المصرف المركزي، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية " نافس"، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، واتحاد مصارف الإمارات، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تحقيق نسبة 81.3% من مستهدفات التعيين لعام 2022، عبر توظيف (813) مواطناً في قطاعي البنوك والتأمين من إجمالي العدد المستهدف للسنة الأولى والبالغ (1000) وظيفة جديدة.

يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية المصرف المركزي في التوطين، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، والتي ترتكز على استقطاب الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة والكفاءات للعمل في البنوك، وشركات التأمين، والصرافة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية.

وقد تحقق ذلك من خلال استقطاب قطاع البنوك (723) مواطناً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة ملحوظة عن المستهدف البالغ (700) مواطن، فيما استقطب قطاع التأمين (90) مواطناً مقارنة بالمستهدف البالغ (300) مواطن لعام 2022.

وبهدف زيادة التوطين في القطاع المالي، تمكن المصرف المركزي من توسيع نطاق الوظائف المخصصة للكوادر الإماراتية، عبر إيجاد حوالي (200) فرصة وظيفية جديدة في عام 2022 في شركات الصرافة، والتمويل، والشركات المالية التابعة للبنوك.

وتعليقاً على هذه النتائج، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: " يأتي تحقيق هذه النتائج الإيجابية بفضل الدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، بشأن تنفيذ خطط وبرامج التوطين في القطاع المالي، وبناء القدرات المواطنة وصقل مهاراتها وخبراتها ورفع تنافسيتها المهنية، وإعداد جيل جديد من قادة المستقبل لتطوير القطاع المالي وترسيخ التنمية الاقتصادية في الدولة. ويظهر هذا النجاح تعاون البنوك العاملة في الدولة، واستجابتها الكبيرة، والتي ساهمت في تجاوز تحقيق مستهدفات عام 2022، بالإضافة إلى جهود الشركاء والجهات الحكومية والمعنية الأخرى."