23 % نمواً في عائد الغرف الفندقية بدبي خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن متوسط العائد على الغرفة الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة وصل إلى 386 درهماً خلال سبعة أشهر من 2022، مقابل 313 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة نمو بلغت 23%.

وقال مديرون وعاملون في قطاع السياحة، إن السوق الفندقية في دبي سجلت معدلات نمو كبيرة في متوسط العوائد خلال العامين الماضي والجاري، لتتخطى في الأشهر الأخيرة مستويات ما قبل الجائحة، وبنسب كبيرة، مشيرين إلى أن هذا المؤشر يلعب دوراً بارزاً في جاذبية الاستثمار السياحي في الإمارة، وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الارتفاع المتواصل والكبير في عدد الفنادق التي تدخل السوق، وباستمرار، إلى جانب العديد من المشروعات الفندقية التي لاتزال قيد الإنشاء، يشير إلى مدى جاذبية هذه السوق بالنسبة لرؤوس الأموال حول العالم، لافتين إلى أن الإمارة تواصل افتتاح المزيد من وجهات الجذب والمنشآت الترفيهية، في إطار سعيها لتنويع مقوماتها باستمرار.

السوق الفندقية

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن متوسط العائد على الغرفة الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة وصل إلى 386 درهماً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 313 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة نمو بلغت أكثر من 23%، وهو معدل يتخطى المستويات المسجلة قبل جائحة كورونا.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت السوق الفندقية في دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات (الإشغال، العائد، السعر اليومي، فضلاً عن حجم السوق الفندقية) منذ بداية عام 2022، مشيرة إلى أن متوسط العائد خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو من العام الجاري، سجل نمواً بنسبة 72% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ متوسط عائد الغرفة حينها 225 درهماً.

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «السوق الفندقية في دبي سجلت معدلات نمو كبيرة في متوسط العوائد خلال العامين الماضي والجاري، لتتخطى في الأشهر الأخيرة مستويات ما قبل الجائحة، وبنسب كبيرة»، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يلعب دوراً بارزاً في جاذبية الاستثمار السياحي في الإمارة، وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وذكر خوجلي أن «فنادق المجموعة سجلت نمواً في العوائد بنسبة راوحت بين 20 و30% خلال النصف الأول من العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الإقبال الكبير على دبي، وارتفاع معدلات التدفق السياحي الدولية إلى الإمارة، أسهما في رفع الطلب على الغرف الفندقية، ما انعكس على ارتفاع الأسعار، وبالتالي متوسط العوائد»، مشيراً إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى فاعلية الاستراتيجية التي اعتمدتها الإمارة للتعامل مع جائحة «كوفيد-19»، أسهما في زيادة أعداد الزوار الدوليين.

وأوضح أنه إلى جانب زيادة معدلات التدفق لسياحة الترفيه، شهدت دبي نمواً كبيراً في سياحة الأعمال التي بدأت تتجه للتعافي الكامل، لافتاً إلى أن المزيد من المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة قاعات الاجتماعات المخصصة للمؤتمرات والأعمال، مشيراً إلى أن المركز المالي المهم للإمارة في المنطقة والعالم جعلت منها موقعاً جاذباً لسياحة الأعمال.

وجهة عالمية

بدوره، قال المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن «دبي وجهة سياحية عالمية رئيسة، وتمتلك مقومات جذب مهمة، تستقطب سنوياً الملايين من الزوار حول العالم»، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على السياحة في الإمارة أسهمت في رفع معدلات الإشغال الفندقي والأسعار، وبالتالي العوائد التي سجلت معدلات نمو ملحوظة، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تلعب دوراً مهماً في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومن السوق المحلية أيضاً.

وذكر درويش، أن «القطاع السياحي في دبي، خلال الأشهر الأولى من 2022، سجل نشاطاً قوياً، جعل مؤشرات الأداء الفندقي تعادل تقريباً معدلات ما قبل الجائحة، للفترة ذاتها من عام 2019، لتحل في المركز الأول عالمياً في نسب الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من 2022»، منوهاً بأن الإمارة تواصل افتتاح المزيد من وجهات الجذب والمنشآت الترفيهية، في إطار سعيها لتنويع مقوماتها باستمرار.

وبيّن أن الارتفاع المتواصل والكبير في عدد الفنادق التي تدخل السوق وباستمرار، إلى جانب العديد من المشروعات الفندقية التي لاتزال قيد الإنشاء، يشير إلى مدى جاذبية هذه السوق بالنسبة لرؤوس الأموال حول العالم، لافتاً إلى تسجيل دبي معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات (الإشغال، العائد، السعر اليومي، فضلاً عن حجم السوق الفندقية) منذ بداية عام 2022، لتتخطى مستويات ما قبل الجائحة.

الطلب الكبير

من جانبه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «الطلب الكبير على السياحة في دبي خلال الفترة الأخيرة، رفع من مختلف مؤشرات الأداء، بما في ذلك متوسط العائدات والأسعار»، مشيراً إلى أن «الفندق سجل نمواً بنسبة 20% في متوسط العائد على الغرف الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل (كوفيد-19)».

وذكر العوا، أن مؤشرات النمو القوية التي سجلتها دبي، وتواصل تسجيلها، تجعل منها وجهة عالمية للاستثمارات السياحية، لافتاً إلى أن قطاع السياحة والسفر يسهم بنسب كبيرة في اقتصاد الإمارة.

السوق الفندقية.. نمو متواصل

بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية يوليو الماضي 141 ألف غرفة فندقية، ضمن 774 منشأة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 718 منشأة في نهاية يوليو 2021.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي، 72% مقابل 61% في الفترة ذاتها من 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على 34% من حجم السوق الفندقية مسجلة 48.1 ألف غرفة فندقية ضمن 147 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 40.9 ألف غرفة فندقية ضمن 183 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على 19% من إجمالي السوق بسعة 26.1 ألف غرفة فندقية ضمن 253 منشأة. وتخطّى عدد الشقق الفندقية 25.6 ألف شقة ضمن 191 منشأة، لتستحوذ على 18% من السوق.

دبي الأولى عالمياً

حلّت دبي في المركز الأول عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات في مجال السياحة، واستأثر قطاع السياحة في الإمارة بنحو 6.4 مليارات درهم (1.7 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع 30 مشروعاً من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال عام 2021، وذلك بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، التي نشرتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. كما توّج عام 2021 مسيرة ناجحة، امتدت على مدار خمس سنوات متتالية منذ عام 2017، حافظت خلالها دبي على تقدمها على مدن عالمية، مثل لندن وباريس وشنغهاي، على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع السياحي، بإجمالي 83.5 مليار درهم (22.8 مليار دولار) عبر 205 مشروعات على مر السنوات الخمس.