إنجاز «مجمّع الموردين» في مشروع «محمد بن راشد للطيران»

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن اكتمال وتسليم مجمّع الموردين ليكون أول منشأة عمودية في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات. ويهدف المجمّع الجديد إلى جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتمكينها من استقطاب شركات دولية متخصصة في أعمال الصيانة وتجارة قطع الغيار، وشركات الطائرات المسيّرة، وأخرى عاملة في مجال الطيران.

وستستفيد شركات الطيران التي تعمل في المجمّع الجديد من الحاضنة الموجودة في المشروع، لمساعدتها على النمو والتوسع، خصوصاً الشركات الناشئة، حيث ستوفر المنشأة خدمات لوجستية، تتيح للشركات الحصول على الخدمات المخصصة وفق طلباتها المحددة. وسيقدم مشروع محمد بن راشد للطيران أيضاً حوافز للشركات المهتمة لدعمها في تلبية احتياجاتها.وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف: «إننا ننطلق من مهمة محددة، تتمثل في دعم المبادرات الحكومية المختلفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، ضمن جهودها الهادفة إلى تنويع اقتصادها، وستوفر المنشأة الجديدة لشركات الطيران انطلاقة سلسة في السوق، حيث يمكنها الاستفادة من المنظومة المتكاملة في مشروع محمد بن راشد للطيران، لتقديم خدمات فريدة تلبي احتياجات صناعة الطيران في دبي».

وأقيم حفل تدشين المنشأة الجديدة بالاشتراك مع «ستراتاسيس» Stratasys، الشركة التي توفر حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة لقطاعات الطيران والسيارات.

ويقع مجمّع الموردين في منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات في مشروع محمد بن راشد للطيران، حيث يتألف من طابق أرضي وثلاثة طوابق، وسيكون موجهاً للأغراض الصناعية الخفيفة، وتقديم حلول التوصيل والتشغيل، لتمكين شركات الطيران من مزاولة أنشطتها بسهولة. ويوفر المجمع 86 وحدة متاحة للتأجير، معززة بثلاثة مستويات تخزينية لشركات أعمال الصيانة وتوريد قطع غيار الطائرات، وشركات الطائرات المسيّرة، وغيرها.