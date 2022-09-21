«ديوا» تكشف عن نظام مستدام محايد الكربون لتنقية وتحلية المياه

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اتفاقية شراكة مع شركة «ديسولينيتر بي في» الهولندية الناشئة، لبناء نظام مستدام محايد الكربون لتنقية وتحلية المياه بالاعتماد على تقنية الطاقة الشمسية الحرارية.

ويهدف التصميم المبتكر إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100%، وتقليل كلفة إنتاج مياه الشرب لأقل من 2 سنت أميركي للتر الواحد.

وفي إطار الاتفاقية، تم تركيب محطة تجريبية لتحلية المياه في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 لتر يومياً من مياه الشرب.

ويأتي هذا التعاون ضمن مشاركة الهيئة في برنامج «مسرعات دبي للمستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، والذي يُعد أكبر برنامج لمسرعات الأعمال على مستوى العالم.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة تبلغ حالياً 490 مليون غالون يومياً، ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030 سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً في ما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه».

وقال الطاير، إن التعاون مع شركة «ديسولينيتر» لبناء نظام مستدام صفري الانبعاثات لتحلية وتنقية المياه ينسجم مع جهود الهيئة المتواصلة لإيجاد حلول استباقية رائدة مستدامة ومبتكرة لتحلية المياه، حيث تتضمن هذه الجهود عقد شراكات مع الشركات الناشئة التي تركز على البحث والتطوير لتوفير مياه الشرب باستخدام حلول مبتكرة ومستدامة، وتوفر الهيئة خبراتها الفنية لتقييم وتحليل فرص البحث والتطوير الجديدة.

وأضاف أن الشراكة مع «ديسولينيتر»، تدعم مساعي الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.