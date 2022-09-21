الأسهم المحلية تربح 24.7 مليار درهم

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي 24.7 مليار درهم وسط عمليات شرائية للأجانب استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.794 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.819 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.243 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و575.19 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 2.41 مليار درهم موزعة بواقع 1.829 مليار درهم في سوق أبوظبي و583.49 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 669.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.2 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% عند مستوى 10123 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار درهم، مع ارتفاع سهم «طاقة» بنسبة 5.5% عند 2.13 درهم، مسجلاً أعلى سعر منذ 13 سنة، وبتداولات تجاوزت 117 مليون سهم.

وارتفع سوق دبي المالي أمس بنسبة 0.7% عند مستوى 3498 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 583 مليون درهم مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.6% عند 6.50 دراهم، وبتداولات قاربت 46 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 2.8% عند 0.509 درهم، وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم.

إلى ذلك، انتهى أمس، اكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة «سالك»، فيما سينتهي اليوم للمستثمرين المؤهلين، وذلك تمهيداً لإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي ليكون رابع إدراج تشهده السوق منذ بداية العام الجاري بعد هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ومجموعة «تيكوم» و«تعاونية الاتحاد».

وأعلنت «سالك» أخيراً عن زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 1.5 مليار سهم عادي إلى 1.867 مليار سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج سترتفع من 20% إلى 24.9% من رأسمال الشركة مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأسمالها.