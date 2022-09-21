نمو مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للدولة بنسب تصل إلى 128.8%

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نمو مساهمة مختلف الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن خدمات الإقامة والمطاعم تصدرت تلك الأنشطة، حيث ارتفعت قيمة مساهمتها من 5.2 مليارات درهم إلى 12.04 مليار درهم، بزيادة نسبتها 128.8%.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، حول «الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الربع الأول 2022»، أن مساهمة أنشطة الفنون والترفيه والثقافة، نمت بنسبة 53.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام 2021، إذ ارتفعت قيمتها من 1.6 مليار درهم إلى 2.5 مليار درهم، فيما زادت مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي بنسبة بلغت أكثر من 36% خلال الفترة نفسها لترتفع من 18.2 مليار درهم إلى 24.8 مليار درهم.

وأضاف أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، لترتفع من 36.9 مليار درهم إلى 45.4 مليار درهم، في حين زادت مساهمة أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 30.8%.

ووفقاً لتقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نمت مساهمة الأنشطة العلمية والمهنية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وأنشطة الدعم بنسبة 23.4%، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 12% والمعلومات والاتصالات 10.2%

وذكر التقرير، أن مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري في الناتج المحلي، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.5%، كما نمت مساهمة أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 19%، فيما نمت مساهمة الأنشطة العقارية 6.3%.

وأشار إلى ارتفاع مساهمة أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي بنسبة 6.6%.

وكشف المركز أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نما بنسبة 16.09% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ليرتفع من 273.05 مليار درهم إلى نحو 317 مليار درهم.