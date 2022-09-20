"بينانس" تحصل على موافقة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لإطلاق "الحد الأدنى من المنتجات"

أعلنت شركة "بينانس" لخدمات تداول الأصول الافتراضية عبر تقنية البلوك تشين، والتي تدير منصة "بينانس" لخدمات تداول العملات الرقمية والأصول الافتراضية، حصولها على موافقة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لإطلاق "الحد الأدنى من المنتجات"، وذلك بعد نيلها ترخيصا مؤقتا في مارس الماضي.

وقال هلال سعيد المري، رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي: "نسعد بالإعلان عن انضمام "بينانس" إلى برنامج "الحد الأدنى من المنتجات" والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين إيجاد القيمة والحد من المخاطر، بما يتيح لنا إمكانية تقديم المزيد من الابتكارات وضمان حماية المستثمرين".

وأضاف: "تم تصميم برنامج "الحد الأدنى من المنتجات" للمنصات العالمية التي تعمل وفق قيم ومعايير المسؤولية المشتركة. وتتطلع سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة إلى الدور الفعّال الذي ستلعبه منصة "بينانس"، بما يدعم جهود دبي لتقديم منظومة متكاملة وآمنة لتداول الأصول الافتراضية، ودعم مستقبل هذا المحرك الاقتصادي والتنموي المستقبلي".

وتابع: "ستتمكن منصة "بينانس" بموجب هذه الموافقة من تقديم مجموعة معتمدة من الخدمات المتعلقة بتداول الأصول الافتراضية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة في دبي، ضمن الإطار التشريعي الذي ينظّم أنشطة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة. ويعني الحصول على ترخيص إطلاق "الحد الأدنى من المنتجات" أنه يمكن لعملاء الشركة الآن فتح حسابات مالية في المصارف المحلية في دولة الإمارات والاستفادة من خدمات جديدة".

وتُعد سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية في العالم، وقد تأسست في مارس 2022 بموجب قانون رقم (4) لعام 2022، لتكون الجهة المعنية بترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في إمارة دبي والمناطق الحرّة التابعة لها (باستثناء مركز دبي المالي العالمي). وتشرف سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة على جميع متطلّبات التراخيص الخاصة بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية بموجب قانون تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتلعب السُلطة دوراً مركزياً في إنشاء الإطار القانوني المتقدّم لإمارة دبي والخاص بحماية المستثمرين في مجال الأصول الافتراضية، ووضع معايير عالمية لحوكمة هذا القطاع، وفي نفس الوقت، توفير الدعم للرؤية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في دبي.

من جهته، قال تشانج بينج تشاو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة "بينانس": "نرحب في "بينانس" باللوائح التنظيمية التي تتسم باتساقها العالمي لتمكين أنشطة الابتكار المسؤول وحماية المستخدمين. ويُعد النموذج الذي تقدمه سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة فريدًا من نوعه، حيث يضع معياراً عالمياً لقطاع تداول الأصول الافتراضية. ويُعد حصولنا على هذه الموافقة شهادة على امتثالنا للوائح التنظيمية وعلى أمان منصتنا وتطبيقها الصارم لمتطلبات الإطار التنظيمي الجديد الخاص بتنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي.