«كافالي تاور».. مشروع التصاميم الإيطالية الفاخرة

أطلقت شركة داماك العقارية، أعمال الأساسات في مشروع «كافالي تاور» خلال يوليو الماضي.

ويعد المشروع عبارة عن برج فخم مكون من 70 طابقاً، يضم 485 وحدة سكنية موزّعة على ثلاثة أقسام.

وتبلغ قيمة تطوير المشروع، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر من العام 2021، نحو 545 مليون دولار.

وسيوفر البرج، الواقع في منطقة مرسى دبي «دبي مارينا» مجموعة من التصاميم الإيطالية الفاخرة التي تنفذها دار الأزياء الإيطالية كافالي.

وصمم المشروع، الذي يتمتع بإطلالات على نخلة جميرا، المهندس المعماري الشهير، شون كيلا، الحائز على الكثير من الجوائز العالمية، الذي سبق له أيضاً تصميم متحف المستقبل في دبي.

يشار إلى أن البرج يحتوي على ستة مصاعد بانورامية سريعة تنزلق عبر مسارات مبتكرة.