«الأعلى للطاقة»: دبي نجحت في تخفيض انبعاثات الكربون 21% خلال 2021

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ72 للمجلس الذي عقد عن بعد بحضور نائب رئيس المجلس سعيد محمد الطاير.

وناقش الاجتماع موضوعات عدة، حيث تم استعراض النتائج التي حققتها استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030 التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية عام 2030 دعماً لجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأعلن المجلس أن دبي نجحت في تحقيق خفض للانبعاثات الكربونية لعام 2021 وصل إلى 21% بما يعكس فاعلية البرامج والمشروعات المتمثلة في زيادة مساحة مشروعات الطاقة الشمسية ورفع كفاءة التشغيل في المصانع والمنشآت، إضافة إلى عمليات التدوير للنفايات في قطاعات إنتاج الكهرباء والمياه والصناعة والنقل البري ومعالجة النفايات.

كما ناقش المجلس الخطة المطروحة من شركة غاز الإمارات (إحدى شركات مجموعة بترول الإمارات الوطنية إينوك) خلال الفترة المقبلة للتحول من استخدام أسطوانات الغاز الحالية إلى أسطوانات مطورة توفر مزايا أفضل من ناحية السلامة وقلة الوزن.

وقال الطاير: «استعرضنا خلال الاجتماع خارطة الطريق والخطط التي تشمل المبادرات والاستراتيجيات الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي وإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون لاسيما (المبادرة الوطنية الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050)، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030 واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال».

وأضاف: «لقد كان لتطوير وتنفيذ البرامج والمشروعات القائمة أثر إيجابي وملموس عكسته نسب التخفيض المحققة للانبعاثات الكربونية على مدى السنوات العشر السابقة، والتي أبرزت الجهود المبذولة من الجهات المعنية تماشياً مع مسيرة بناء الاقتصاد الأخضر المستدام ورؤية الدولة لتحقيق الحياد الكربوني».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، إن «الخطة الحالية للتحول إلى استخدام الأسطوانات المحدثة، تمتاز بفاعلية أفضل في ضمان السلامة للمستهلكين وتجنب المخاطر حيث أدخلت (غاز الإمارات) 9000 أسطوانة محدثة لاقت رضا واستحسان المستهلكين في الإمارة خلال السنوات الماضية».