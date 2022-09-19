"الأنصاري للصرافة" تعلن المليونير التاسع خلال "عروض صيف 2022"

أعلنت "الأنصاري للصرافة" عن فوز سجاد علي بات عبد الصمد بات من الجنسية الهندية بجائزة المليون درهم الإماراتي، ليصبح مليونير الأنصاري للصرافة التاسع في حملتها الترويجية السنوية "عروض صيف 2022". وأقيم السحب النهائي بحضور كبار المسؤولين والمديرين في "الأنصاري للصرافة"، وممثلين عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وعدد من الإعلاميين، وتم بثه مباشرةً عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

وتأهل سجاد علي بات عبد الصمد بات للدخول في السحب بعد إرسال تحويلة مالية بقيمة 2,328 درهم عبر أحد فروع الشركة ، كما فاز صبري العزيبي، يمني الجنسية، بالسحب على سيارة مرسيدس بنز (Mercedes Benz)، في حين حاز كل من جنيد أحمد سجاد زهير جويا، نيبالي الجنسية، وكيشار هم بهادور كركي، باكستاني الجنسية، على نصف كيلوغرام من الذهب خلال حفل اختتام حملة "عروض صيف 2022".

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في "الأنصاري للصرافة":"نفخر بالنجاح الباهر الذي حققته الدورة الجديدة من "عروض صيف 2022 " والتي شهدت هذا العام أكثر من 7 ملايين مشاركة. ويسرنا أن نتقدم بأحر التهاني إلى السيد سجاد علي بات عبد الصمد بات الفائز بلقب المليونير التاسع للأنصاري للصرافة. كما نهنئ كل الفائزين ضمن الحملة الترويجية، ونعرب عن شكرنا و تقديرنا لرعاة هذا العرض "بنك الفلاح" و"بنك القاهرة" ولجميع المشتركين لاختيارهم شركة الأنصاري للصرافة ولمساهمتهم في انجاح هذه الحملة واستمرارها للسنة التاسعة على التوالي. ويعكس هذا الإنجاز ثقة عملائنا بخدماتنا، حيث نشهد تنامي المشاركة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

كما منحت "الأنصاري للصرافة" 12 هاتف "آيفون 13" خلال السحب الأسبوعي للحملة الترويجية، إلى جانب جوائز نقدية حصرية بقيمة 95000 درهم للعملاء الثمانية الفائزين، وهم محمد عبدالله علي محمد آل علي (الإمارات)، و فيروز أداكابارامبيل أبو بكر (الهند) ،و وليد احديدو (المغرب)، و فيرونيكا الو ديلاتور (الفلبين) ، و محمد طيب مجد عبد المجيد (باكستان)، و شريف محمد رباح (فلسطين)، و ايرين ميراميردوكانيس (الفلبين) و نواس موريكينشيري كاندي (الهند).