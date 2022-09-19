دي دبليو للسفريات توقع شراكة استراتيجية مع إس تي إس - مجموعة دبي لينك في مجال السياحة الذكية

وقعت دي دبليو للسفريات اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة دبي لينك للسياحة ممثلة بـ "اس تي اس" إحدى الشركات التابعة للمجموعة والمتخصصة في حلول السياحة الذكية، بهدف دعم وتطوير الخدمات السياحية المقدمة للمتعاملين، حيث جرى توقيع المذكرة في مقر مجموعة دبي لينك

وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفد جهود "دي دبليو للسفريات" لتطوير تجربة سياحية مميزة وذكية لمتعامليها، وذلك من خلال تبنّي أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات السفر، خاصة فيما يتعلق بحجوزات الطيران والفنادق، واستشراف أهم التوجهات والفرص الجديدة لدعم جهودها في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي ينسجم مع مكانة وريادة إمارة دبي عالمية في مجال التكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لدي دبليو للسفريات بدر أهلي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سياسة دي دبليو لترسيخ مكانتها في مجال السياحة على مستوى المنطقة، وأيضاً لتعزيز دورها المحوري في دعم القطاعين الحكومي والخاص خاصة فيما يتعلق بإجراءات السفر، مؤكداً حرص الشركة على تقديم أرقى الخدمات والتسهيلات التي تساهم في جذب المتعاملين من شتى أنحاء العالم وتلبي تطلعاتهم واهتماماتهم وفق أعلى المعايير.

من جانبه قال لرئيس التنفيذي لمجموعة دبي لينك الدكتور هيثم الحاج علي إن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع عمليات التوسعة التي تقوم بها المجموعة بمختلف المجالات المتعلقة بقطاع السياحة، والتي كان آخرها إطلاق شركة "إس تي إس" لحلول السياحة الذكية، مشيراً أن "دبي لينك" تعمل على إطلاق شركات جديدة في المستقبل القريب بهدف ترسيخ مكانة المجموعة كواحدة من المجموعات السياحية الرائدة في الإمارة.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لـ إس تي إس صلاح منصور، أن هذه الشراكة تأتي بهدف توفير تجربة جديدة في مجال السفر خاصة للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك عبر التعاون المثمر مع دي دبليو للسفريات لتوفير حلول ذكية ومبتكرة داعمة لهذا القطاع الحيوي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في خفض في ميزانيات السفر وترشيد الإنفاق.