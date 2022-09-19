مكتوم بن محمد يطلق برنامج "ثبات" لدعم تأسيس الشركات العائلية بالإمارات لأعمالها

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برنامج "ثبات" لدعم تأسيس الشركات العائلية في الإمارات لأعمالها ضمن مجالات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد، أطلقنا برنامج "ثبات" لدعم تأسيس الشركات العائلية في الإمارات لأعمالها ضمن مجالات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.".

وأوضح سموه قائلا: "هدفنا تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات كبرى بحلول 2030، لتكون إحدى محركات اقتصاد الإمارات ضمن رؤيتها للخمسين عام القادمة.".