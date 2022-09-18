«آريا» تضاعف استثماراتها في «حمرية الشارقة» إلى 154 مليون درهم

كشفت مجموعة «آريا» المتخصصة في صناعة الأسفلت وتكرير المواد النفطية وتطوير البنية التحتية للتخزين وإنتاج العوازل المطاطية (البيتومين) لقطاع الإنشاءات، عن مضاعفة استثماراتها الصناعية في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة إلى ( 154 مليون درهم) ضمن خطتها التوسعية في المنطقة، من خلال إطلاق أربعة مشاريع تشمل مصنع للبيتومين ومحطة تكرير متعددة الأغراض ومحطة تخزين ومحطة إعادة تدوير الإطارات.

ويشمل استثمار المجموعة، استئجار ثلاث أراض جديدة في حرة الحمرية ليصل مجموع الأراضي المستأجرة من المنطقة إلى خمس أراض بمساحة إجمالية تصل إلى 540 ألف قدم مربع، بما يعزز من مكانة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في موقع تنافسي يتمتع بسهولة ممارسة الأعمال، فضلا على الربط اللوجستي وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد مع مختلف الأسواق الإقليمية.

وجاء الإعلان عن التوسعة الجديدة لمجموعة «آريا»، من خلال اتفاقية تم توقيعها من قبل مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، سعود سالم المزروعي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «آريا»، ميرات بهادلوالا، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.

وأعلنت المجموعة التي أنشأت أولى مصانعها في المنطقة الحرة بالحمرية في العام 2021، أن جميع المصانع الجديدة تراعي تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، إنطلاقا من سياسة المجموعة القائمة على استخدام الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأكد سعود سالم المزروعي، أن «استثمارات مجموعة آريا الجديدة في المنطقة الحرة بالحمرية التي تعمل على تعزيز الاستدامة، تنسجم في المضمون والأهداف مع سياسة دولة الإمارات التي تستهدف تعزيز موقعها الاستراتيجي في منظومة الاقتصاد الدائري، وتتماشى مع استراتيجية الشارقة القائمة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتهيئة البيئة الملائمة لتوظيف أفكار وابتكارات الشركات الأجنبية والمحلية لإيجاد حلول وخدمات ومنتجات تدعم استدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو مزيد من الازدهار، لاسيما وأن توجهات المصانع التي أعلنت عنها مجموعة آريا جميعها يقوم على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحد من النفايات الصناعية وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات من خلال تبني تدابير صديقة للبيئة».

