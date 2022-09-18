«واي كول» تستهدف الاستحواذ على شركات ناشئة في الإمارات

أعلنت «واي كول» WayCool، إحدى أكبر الشركات الهندية وأسرعها نمواً في مجال التكنولوجيا الزراعية، ومقرها دبي، عزمها على جمع تمويل بقيمة 250 مليون دولار على مدار الـ12 شهراً المقبلة، لتوفير محفظة متكاملة من الخدمات، وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية على شركات ناشئة في دولة الإمارات وحول العالم. وأعلنت الشركة أيضاً عن افتتاح مقرها الإقليمي في مركز دبي للسلع المتعددة رسمياً، لخدمة أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

وقال المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة «واي كول»، كارثيك جايارامان: «يسعدنا الإعلان عن خطتنا الطموحة لجمع تمويل بقيمة 250 مليون دولار من مستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم، حيث نهدف من خلال هذه الخطوة المهمة إلى بناء محفظة متكاملة من خدمات توزيع وتوريد الأغذية، وكذلك الاستحواذ على شركات تكنولوجية ناشئة متخصصة في مجالات متنوعة، من بينها تكنولوجيا الزراعة المائية، وتقنيات التخزين، وتمديد فترة صلاحية المنتجات الغذائية، وتقنيات سلاسل التوريد، وغيرها. ونتوقع أن نحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين في الدولة، نظراً لأن قضية الأمن الغذائي من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة الإماراتية».

وأضاف: «يمثل الإطلاق الرسمي لمقرنا الإقليمي الجديد في دبي علامة فارقة، نستهدف من خلاله تأسيس تقنيات وسلسلة توريد آمنة للأغذية إلى الإمارات من الهند، بما يتيح لنا معالجة كل جوانب الأمن الغذائي للدولة، والتغلّب على التحديات المتمثلة في عدم استقرار عمليات التوريد بسبب النزاعات السياسية والمشكلات المرتبطة بالتغير المناخي، كالفيضانات التي تزداد حدتها بوتيرة متسارعة، بما يؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية».

ولفت جايارامان إلى أن «سوق الإمارات تعافت بالفعل من التداعيات الناجمة عن جائحة (كوفيد ـ 19)، ومع استضافة دولة الإمارات للعديد من الفعاليات المرتقبة، فإننا نتوقع أن يرتفع حجم الطلب على الأدوات التقنية بشكل ملحوظ، في ظل تدفق أعداد كبيرة من السياح إلى الدولة. ويدعم هذا التعافي الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتذليل التحديات التي تواجه سلسلة توريد الأغذية، إضافة إلى العلاقات القوية بين دولة الإمارات والهند».