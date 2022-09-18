ساعة ذكية بوظيفة الهاتف من «سينبونو»

أطلقت شركة «سينبونو» (Senbono) ساعتها الذكية (Max 10) الجديدة المزودة بوظيفة الهاتف، حيث تتيح الساعة إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية مباشرة بالاشتراك مع هاتف ذكي مقترن، كما يمكن أيضاً عرض الإشعارات، وكذلك التحكم في تشغيل الموسيقى.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية (Max 10) الجديدة يبلغ سمكها 12.5 ملم، أما وزنها فلا يتعدى 50 غراماً.

وتشتمل الساعة على شاشة لمسية قياس 1.32 بوصة، وبدقة وضوح (360×360 بيكسل). وتدعم الساعة تقنية (NFC)، وتتوافق مع فئة الحماية (IP67).

وتقدم الساعة الذكية الجديدة العديد من الوظائف الصحية، مثل قياس معدل ضربات القلب على مدار اليوم، وتشبع الأكسجين في الدم، وتسجيل النشاط اليومي، ومن الممكن أيضاً تسجيل الخطوات.