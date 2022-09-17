45.5 مليار درهم قيمة تجارة السيارات عبر «جافزا» خلال 2021

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، المركز التجاري واللوجستي الرائد في الشرق الأوسط والتابع لمجموعة «دي بي ورلد»، أنها تمكنت من تسهيل حجم تجارة تجاوز 1.2 مليون طن متري، بقيمة 12.4 مليار دولار (45.5 مليار درهم) من إجمالي حجم تجارة دبي المسجّل خلال عام 2021 في قطاع السيارات والنقل والذي يبلغ نحو 4.8 ملايين طن متري، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي تجارة دبي في هذا القطاع الذي حقق 31.3 مليار دولار (115 مليار درهم).

يأتي ذلك في إطار تعزيز إمارة دبي من موقعها الاستراتيجي بوصفها أكبر مركز لتجارة السيارات الجديدة وأضخم سوق للسيارات المستعملة في المنطقة، باعتبارها بوابة رئيسة لعبور السلع والبضائع بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، نظراً لتطور بنيتها التحتية اللوجستية الفريدة، والتي أسهمت في تحقيق نمو قوي وثابت لإمارة دبي في قطاع السيارات.

وأسهمت «جافزا» بشكل كبير في دفع عجلة النمو في صناعة السيارات في دولة الإمارات، وذلك بفضل بنيتها التحتية اللوجستية الفريدة، وشبكتها التجارية العالمية، التي حققت أداءً قوياً وثابتاً في قطاع السيارات بشكل متزايد، من خلال ربط التجار في كل من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

بنية تحتية

واستقطبت «جافزا» بفضل بنيتها التحتية المتطورة وحجم تجارتها الكبير في قطاع السيارات، الذي يضم شركات تنتمي إلى أكثر من 70 دولة، ويعمل فيها نحو 8000 موظف، عمالقة صناعة السيارات في العالم مثل (فورد، وجنرال موتورز، وهوندا، وهيونداي، ونيسان، وميتسوبيشي، وفولكس فاغن، وفولفو).

وتمتلك «جافزا» منظومة متعددة الأنماط، لربط التجار عبر مطار آل مكتوم الدولي، الذي يصلهم بأكثر من 260 مطاراً حول العالم، إضافة إلى موقعها المجاور لميناء جبل علي، المرتبط بما يزيد على 150 ميناء من خلال العديد من خطوط الشحن البحرية.

كما توفر للشركات العاملة في «جافزا» إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق البرية الممتدة عبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطار الاتحاد الذي سيبدأ عملياته التشغيلية عام 2023، وستكون محطة الشحن بالسكك الحديدية في جبل علي من أولى المحطات في شبكته.

إضافة إلى ذلك، تساعد الحلول التجارية الذكية والمزايا المتعددة التي توفرها «جافزا» مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، الشركات على رفع كفاءة عملياتها بوصفها مراكز توزيع دولية.

السيارات المستعملة

ويتمتع ميناء جبل علي بموقع مهم في مجال تصدير واستيراد السيارات المستعملة، إلى جانب كونه مركزاً رئيساً لتجارة السيارات بشكل عام، ما عزز من صدارة دبي لتكون مركزاً رئيساً لتصدير هذه الفئة من السيارات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونظراً للطلب المتزايد على السيارات المستعملة بحسب تقرير صادر عن شركة الأبحاث «كين ريسيرتش»، من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع السيارات المستعملة في دولة الإمارات إلى 112 مليار درهم بحلول عام 2025.

وتلعب محطة الحاويات لمناولة البضائع المدحرجة في ميناء جبل علي، دوراً محورياً في هذا النجاح المستمر، إذ يضم الميناء أرصفة متعددة لتحميل وتنزيل العربات والسيارات، بقدرة استيعابية لمناولة ما يصل إلى مليون سيارة، إضافة إلى وجود مساحة على رصيف الميناء تكفي لتخزين 27 ألف سيارة، من ضمنها مواقف متعددة الطوابق هي الأكبر من نوعها في المنطقة. كما أن خدمات تعبئة وتفريغ الحاويات المجاورة لتلك المرافق تشكل ميزة إضافية مهمة للمتعاملين.

وقبل القيام بعملية الاستيراد أو التصدير من خلال الميناء، يستطيع صنّاع وتجار وموزعو السيارات، الاستفادة من العديد من الخدمات المساندة في «جافزا»، مثل مرافق فحص ما قبل التسليم، وتركيب الملحقات الخفيفة، وتخزين المركبات، إضافة إلى خدمات الغسيل وحماية جسم السيارة من التآكل والصدأ، وتركيب الأنظمة الصوتية في السيارات.

علاوة على ذلك، يمكن للشركات الاستعانة بالخدمات اللوجستية للطرف الثالث، وخدمات نقل الحاويات وأتمتة التخليص الجمركي، لتشكّل بذلك جافزا منظومة شاملة تلبي احتياجات كل من المستوردين والمصدرين وشركات توزيع القطع الأصلية من المصانع.

الحلول المطلوبة

وتُعد البنية التحتية لجافزا أساساً لنجاحها بدعم الحلول المطلوبة حسب احتياجات تجّار السيارات والمقدمة من «دي بي ورلد لوجستكس» لتحسين عمليات سلسلة التوريد لأعمالهم التجارية. وتشمل تلك الحلول الدعم اللوجستي للطرف الرابع، وتقنية التتبع والتعقب لتوفير الشفافية والسهولة عبر مختلف مراحل الإجراءات اللوجستية، كذلك حلول التمويل التجاري، وتقديم الخدمات اللوجستية العكسية للبضائع المرتجعة من المتعاملين، ما يتيح لمستهلكي السيارات من مختلف أنحاء العالم، فرصة الاستفادة من شبكة المرافق العالمية التي تملكها «دي بي ورلد» في أكثر من 78 دولة، بما في ذلك مرافقها المخصصة للبضائع المدحرجة في قبرص ورومانيا وألمانيا ودبي.

وحدات «دي بي ورلد»

تشمل شبكة وحدات أعمال «دي بي ورلد» في أوروبا، 12 محطة حاويات برية موزعة في مواقع استراتيجية عبر مختلف المراكز الاقتصادية في كل من ألمانيا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا. كما توفر الشركة ربطًا تجارياً ثلاثي الأنماط بين محطاتها البرية في الموانئ الأوروبية الرئيسة من خلال 60 خدمة شحن للبضائع أسبوعياً، وأكثر من 100 خط للسكك الحديدية. تستحوذ دولة الإمارات على نسبة 21% من تجارة السيارات في أفريقيا، ما يعادل حوالي 7 مليارات طن متري من البضائع سنوياً.

تجارة قطع غيار السيارات

تلعب دولة الإمارات بشكل خاص دوراً محورياً في تجارة قطع غيار السيارات، والذي يعتبر نشاطاً لوجستياً بالغ التعقيد والحساسية من حيث أوقات التسليم ومراحل العمليات التشغيلية. ونتيجة للنمو المتسارع في قطاع التصنيع والتطوير الحضري في جميع أنحاء القارة الإفريقية، تجاوز عدد السيارات التي تسير على طرقها نحو 22 مليون مركبة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع حاد في الطلب على قطع غيار السيارات، وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية التي توفرها «دي بي ورلد».