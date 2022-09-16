إقبال كبير على هواتف «آي فون 14» الجديدة في دبي وأبوظبي

طرحت شركة أبل الأميركية عبر متاجرها في دولة الإمارات، أمس إصداراتها الجديدة من هواتف «آي فون 14» و«آي فون 14 بلس» و«آي فون 14 برو» و«آي فون 14 بروماكس»، لتكون الإمارات من اوائل الدو التي تطرح فيها «أبل» هواتفها الجديدة بعد أن كشفت عنها في السابع من الشهر الجاري.

وشهدت متاجر «أبل» في أبوظبي ودبي، لاسيما في «دبي مول»، إقبالا كبيرا من المستهلكين لحجز الهواتف الجديدة وتسلمها، حيث انتظروا في طوابير طويلة تعد الأكبر منذ جائحة «كورونا».

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» في أبوظبي خلال جولة على متاجر «أبل»، إنهم وصلوا قبل الساعة السادسة فجر الجمعة، فيما اضطر بعضهم للانتظار ساعات قبل استطاعتهم الحجز وتسلم الهواتف الجديدة.

من جهته، ذكر مصدر في شركة أبل، أن هواتف «14 برو» و«14 برو ماكس» في «دبي مول» شهدت الإقبال الأكبر، مشيرا إلى أن مئات المستهلكين اصطفوا في طوابير طويلة للحصول على الهواتف.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن تلك الهواتف تم حجزها أو بيعها خلال ساعات قليلة من طرحها.

وأضاف أن اول من استلم هواتف «آي فون» الجديدة في «دبي مول»، يدعى عبدالرفيق، وهو من الجنسية الهندية.

وأوضح المصدر أن عبد الرفيق، ينتظر من الرابعة فجرا لحجز الهاتف وتسلمه، لافتا إلى أنه يشتري الإصدارات الجديدة لهواتف «آي فون» من «دبي مول» منذ العام 2016.

بدوره، قال خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن الإقبال الكبير على حجز هواتف «آي فون» العام الجاري، والذي يعد الأكبر منذ الجائحة، يعد دليلا على التعافي الاقتصادي واستقرار الوظائف القائمة، إضافة إلى خلق وظائف جديدة.

وأضاف أن التطورالاقتصادي الكبير والمشروعات العملاقة التي يتم طرحها في الدولة تدعم الثقة في المستقبل.

وبيّن البحر أيضا أن الإقبال الكبير يدل كذلك على اهتمام المستهلك بالتكنولوجيا المتطورة وحرصه على اقتناء كل ما هو جديد والاستفادة من مميزاتها الكبيرة.

وأشار إلى أن الهاتف لم يعد سلعة كمالية نظرا لأنه يغني عن أجهزة كثيرة منها التلفزيون والفيديو، كما أصبح محفظة إلكترونية توفر الخدمات الرئيسة، على رأسها الخدمات المصرفية للمستهلك بحيث يحصل عليها في منزله.

واتفق الخبير في شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، مع البحر، في أن الإقبال على الهواتف الجديدة دلالة على التعافي الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الجائحة لمساعدة الأعمال على النمو وعودة التوظيف والرواتب إلى مستوياتها السابقة، لعبت دورا كبيرا في التعافي.

خبيران:

• الإقبال الكثيف دليل على التعافي من آثار «الجائحة» وارتفاع مستويات المعيشة.

الأسعار

طرحت شركة أبل، هواتف «آي فون 14» بسعر 3399 درهماً في الدولة، فيما طرحت «آي فون 14 بلس» بسعر 3799 درهماً.

كما طرحت «آي فون 14 برو» بسعر 4299 درهماً، و«آي فون برو ماكس» بسعر 4699 درهماً.