أسواق الأسهم المحلية تربح 154 مليار درهم في أسبوع اكتتاب "سالك"

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي، أكثر من 154 مليار درهم خلال جلسات الأسبوع، وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية وبدء الاكتتاب بطرح لشركة سالك في سوق دبي المالي، الذي شهد إقبالا فاق التوقعات، ما دفع الشركة إلى زيادة نسبة الطرح لـ24.9%.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية من 2.649 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.804 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.228 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و575.36 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنسبة 4.16%، ليغلق عند 10204.62 نقطة بالغاً اعلى مستوياته منذ نهاية أغسطس الماضي متجاوزا من جديد مستوى 10000 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي بنسبة 3.85% ليغلق عند 3489.33 نقطة بالغاً أعلى مستوياته أربعة أشهر مع ارتفاع أسهم قطاع البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

يشار إلى أن شركة "سالك" مشغل رسوم الطرق في دبي، حصلت اليوم الجمعة، على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وحكومة دبي لزيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 20% إلى 24.9% .

وسترفع عدد الأسهم من 1.5 مليار سهم عادي إلى 1.867 مليار سهم عادي، وستحتفظ حكومة دبي بملكية 75,1% من رأس مال الشركة بعد إدراج الأسهم.

وستزيد حجم الشريحتان الأولى والثالثة من 120 مليون إلى 145.7 مليون سهم عادي ما نسبته 7.8% من حجم العرض، وكذلك ستزيد حجم الشريحة الثانية من 1380 مليون سهم إلى 1721.8 مليون سهم عادي بنسبة تعادل 92.2% من حجم الطرح.

وقررت الشركة تحديد سعر الطرح النهائي بدرهمين لكل سهم لتبلغ قيمة الشركة عند الطرح 15 مليار درهم؛ وذلك وفقاً لما ارتآه المساهم البائع بعد الأخذ بالحسبان تقرير التقييم الذي أعده بيت خبرة مستقل معتمد؛ وفقاً للبيانات المالية وبعد التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين استعداداً للإدراج في سوق دبي المالي، يوم 29 سبتمبر الجاري.

وتوزعت أسهم "سالك" المطروحة للاكتتاب على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد خصص لها 7% من الأسهم المطروحة، مقابل 92% للمستثمرين المؤهلين التي تمثل الشريحة الثانية، و1% لموظفي سالك المؤهلين.

وكانت الأسهم المحلية، استقطبت خلال جلسات الأسبوع سيولة بأكثر من 24.53 مليار درهم موزعة بواقع 22.09 مليار درهم بسوق أبوظبي و2.44 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 12.58 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 106.11 آلاف صفقة.

وشهد سوق أبوظبي خلال الأسبوع تنفيذ صفقات كبرى علي أسهم "مصرف أبوظبي الإسلامي"، إضافة لسهم "طاقة" الذي شهد يوم الأربعاء تنفيذ 102 صفقة كبرى بقيمة 11.75 مليار درهم تشمل 9.63 مليارات سهم بسعر 1.22 للسهم الواحد وذلك بعد أن أعلنت شركة "القابضة" ADQ الثلاثاء الماضي توقيعها اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من شركة "طاقة" لصالح كل من مجموعة "ملتيبلاي" وصندوق أبوظبي للتقاعد وعدد من الشركات الاستثمارية البارزة.

وخلال تعاملات، اليوم الجمعة، ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.8% بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 528 مليون درهم تزامنا مع صعود سهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.8% عند 13 درهما، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.

وارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 1.6% عند 2.60 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.

وانخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.2% عند 6.03 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.

كما انخفض سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 1.2% عند 1.71 درهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا، سهم "إعمار العقارية"، الذي ارتفع بنسبة 0.9% عند 6.45 درهم، وبتداولات قاربت 26 مليون سهم.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة الجمعة، بنسبة 1.9% بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليار درهم مع ارتفاع سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 3.1% عند 19.48 درهم، وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم.

وصعد سهم "اتصالات" بنسبة 3.8% عند 25.44 درهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

وارتفع سهم "طاقة" بنسبة 4.4% عند 1.88 درهم، وبتداولات قاربت 99 مليون سهم، فيما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 6.9% عند 3.1 درهم، وبتداولات تجاوزت 84 مليون سهم.

وكان سهم "كيو القابضة" أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع بنسبة 1.7% عند 4.28 درهم، وبتداولات قاربت 105 ملايين سهم.