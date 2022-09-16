توضيح من "الاتحاد للطيران" بشأن رحلاتها من وإلى قطر

أعلنت "الاتحاد للطيران" عن نقل جميع رحلاتها القادمة والمغادرة من قطر، من مطار حمد الدولي إلى مطار الدوحة الدولي اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري حتى نهاية العام 2022.

وأوضحت الناقلة على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة جاءت تلبية لمتطلبات السلطات القطرية كجزء من الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2022، التي تبدأ في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

ودعت "الاتحاد ااطيران" مسافريها الذين لديهم رحلات ربط مع شركات طيران أخرى في مطار حمد الدولي الاتصال بشركات الطيران التي أصدرت التذاكر أو وكيل سفرهم للحصول على إيضاحات والمزيد من المساعدة في هذا الشأن.

وأشارت إلى إمكانية تواصل المسافرين مع مركز الخدمة الهاتفية الخاص بـ"الاتحاد للطيران" لمساعدتهم في حال تم حجز رحلاتهم مباشرة مع الناقلة.