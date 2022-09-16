«العربية أبوظبي» تضيف الكويت إلى شبكة وجهاتها المتنامية

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلات جديدة من العاصمة أبوظبي إلى مدينة الكويت، وذلك بمعدل رحلة واحدة يومية مباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار الكويت الدولي اعتباراً من 31 أكتوبر 2022.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يسعدنا إضافة مدينة الكويت كوجهة جديدة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي. وتعكس إضافة الرحلات الجديدة التزامنا المتواصل لدعم قطاع السفر والسياحة في أبوظبي، فضلاً عن توفير خيارات سفر أوسع لعملائنا تتيح لهم فرصة التنقل بين المدينتين بأسعار مميّزة وقيمة مضافة».

ووسّعت «العربية أبوظبي»، شبكة وجهاتها منذ انطلاق الشركة في يوليو 2020، لتصل إلى 26 وجهة تشمل كلاً من الكويت، ولبنان، ومصر، والبحرين، وأذربيجان، والهند، وبنغلاديش، وتركيا، ونيبال، والسودان، وباكستان، وسلطنة عُمان، والبوسنة والهرسك، وجورجيا مباشرةً من مطار أبوظبي الدولي.

وتواصل الناقلة توسّعها، حيث بدأت عملياتها بأسطول يتكون من طائرتين فقط من طراز «إيرباص A320-200» ليصل إلى ثماني طائرات جديدة اليوم، بعد عامين فقط من تدشين عملياتها التشغيلية. وتوفر الطائرات التي تشغلها «العربية أبوظبي» راحة إضافية للمسافرين من خلال توفير مساحة أكبر مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية.