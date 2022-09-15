الأسهم المحلية لأعلى مستوياتها في 3 أسابيع بمكاسب 42 مليار درهم

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 42.2 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع صعود المؤشرات الرئيسية لأعلي مستوياتها منذ قرابة 3 أسابيع.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.719 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.761 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.189 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و572.56 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 3.45 مليار درهم موزعة بواقع 2.57 مليار درهم في سوق أبوظبي و880.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 860.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.2 ألف صفقة. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة علي سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" لنحو 43.5 مليون سهم بقيمة تجاوزت 416.33 مليون درهم.

وضخ المستثمرين الأجانب نحو 308.8 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 763.07 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 454.27 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.45% ليغلق عند 10015.3 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.5% ليصل إلي 10019.2 نقطة، ونجح المؤشران في تجاوز حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولي منذ 3 أسابيع محققين أعلى مستوياتهما منذ 26 أغسطس الماضي.

وتعزز أداء سوق أبوظبي مع ارتفاع مؤشرات قطاعات العقار بنسبة 2.4% المواد الأساسية 1.58% والطاقة 3.1% والمالية 0.33% والصناعة 0.59%.

وصعدت أسهم مثل "أدنوك للحفر" 4.02% و"أدنوك للتوزيع" 3.12% و"الدار" 2.64% و"دانة غاز" 1.93% و"فيرتيغلوب" 1.8% و"أبوظبي التجاري" 1.57% و"ألفا ظبي" 0.62% و"أبوظبي الأول" 0.53%.

وواصل سهما "طاقة" و"ملتيبلاي" حصد مزيد من المكاسب مع صعودهما بنسبة 14.65% 14.62% على التوالي منذ إعلان "القابضة"ADQ - أمس الأول عن اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من شركة "طاقة" لصالح كل من مجموعة "ملتيبلاي" وصندوق أبوظبي للتقاعد وعدد من الشركات الاستثمارية.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 197.4 مليون درهم في سوق أبوظبي كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 494.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 297.17 مليون درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.92% أو ما يعادل 31.74 نقطة ليغلق عند 3462.78 نقطة بالغاً أعلي مستوياته منذ قرابة 3 أسابيع، مع صعود مؤشر قطاع البنوك 0.44% والعقار 1.77% والنقل 0.24%.

وتعزز أداء سوق دبي مع ارتفاع أسهم العقار بقيادة "إعمار العقارية" بعد نموه بنسبة 1.59% و"إعمار للتطوير" 4.43%، كما صعد في قطاع البنوك والاستثمار والمرافق سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1% و"سوق دبي المالي" 0.58% و"ديوا" 1.58%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 335.19 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 203.8 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" بنحو 77.07 مليون درهم.

و ضخ المستثمرون الأجانب نحو 111.39 مليون درهم في سوق دبي كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 268.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 157.09 مليون درهم.