قائد شرطة الشارقة يكرم منقذيّ طفل "عقار التعاون" لدورهما البطولي

كرم قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، صباح اليوم الخميس في مقر إدارة مراكز الشرطة الشاملة، كلاً من عادل عبدالحفيظ، ومحمد راحت الله، بحضور نائب مدير عام العمليات الشرطية العميد إبراهيم مصبح العاجل، ومدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة العقيد يوسف بن حرمول.

وجاء التكريم تقديراً لشهامتهما وحسهما الأمني، ودورهما البطولي في التعامل الناجح لمنع سقوط طفل من أحد ‏المباني بمنطقة التعاون في الإمارة، ‏ وذلك بعد التدخل وانقاذه، وإبلاغ الشرطة.

وأشاد اللواء الشامسي بحسن تصرف المكرميْن وبسرعة بديهتما، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على تكريم المتعاونين معها، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأعرب المكرمان عن جزيل الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة الشارقة على هذا التكريم، مؤكديْنِ أن ما قاما به هو واجب إنساني، ومسؤولية مجتمعية.

وقال عادل عبد الحفيظ لـ"الإمارات اليوم"، إنه تلقى اتصالاً صباح أمس من مركز الشرطة يبلغه برغبة القائد العام اللواء سيف الزري الشامسي بكريمهما بنفسه بعد موقفهما البطولي في إنقاذ الطفل، مشيراً إلى أنه شكرهما على ما قاما به.

وأضاف عبد الحفيظ: "القائد العام قال لنا: ما فعلتموه عمل بطولي وأنتم مكملون لنا ولدورنا، لأن سرعة الاستجابة واتخاذ القرار في الوقت الحاسم هي المعيار الأهم الذي ساهم في إنقاذ الطفل".

من جانبه، قال حارس العقار محمد راحت الله، إن قائد الشرطة شكره على سرعة الاستجابة في إنقاذ الطفل، وعلى المجهود الذي قمنا به.