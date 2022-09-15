دبي تستضيف مؤتمر ومعرض "سيتريد للقطاع البحري واللوجستي " 16 مايو

تستضيف دبي مؤتمر ومعرض"سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023" الذي تنظمه "سيتريد ماريتايم" - إحدى أكبر الجهات المنظمة للفعاليات والمؤتمرات البحرية على مستوى العالم - وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو المقبل تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري.

ومنذ العام 2003 كان هذا المؤتمر والمعرض البحري - الذي يشمل القطاع اللوجستي ضمن أجندته لأول مرة هذا العام - مناسبة ثابتة في تقويم الفعاليات البحرية في المنطقة .

وتعتبر النسخة المحدثة والمطورة من هذا المؤتمر والمعرض النشاط الرئيس في أسبوع الإمارات البحري الذي سيجمع المشترين والموردين في المجتمع البحري واللوجستي ما سيضيف زخما للفعالية ويجعلها زاخرة بالمزايا الجديدة التي ستثري تجربة المشاركين والزوار على حد سواء.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل : "شهد القطاع البحري نموا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية محليا وعالميا.. لاسيما خلال الجائحة حيث أظهرت موانئنا مرونتها في المحافظة على استمرارية العمليات على مدار الساعة لتكون دعامة رئيسة لحكومات المنطقة في الحفاظ على الإمدادات الحيوية..وفي دولة الإمارات يعتبر القطاع البحري ركيزة اقتصادية رئيسة بفضل إمكاناتنا غير المحدودة وكفاءاتنا ومواهبنا المؤهلة التي واكبت التطورات المتلاحقة في هذا القطاع".

وأشار إلى أن الجهود المتضافرة من أكثر من 20 ميناء رائدا ومختلف الجهات البحرية من الحكومة والقطاع الخاص ساهمت بما يزيد على 90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ما عزز من مكانتها باعتبارها مركزا بحريا دوليا يتبوأ مرتبة الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف المنصوري: "نعمل في وزارة الطاقة والبنية التحتية عن كثب مع جميع المعنيين في الصناعة البحرية لتعزيز الإطار التنظيمي البحري والحوكمة وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في القطاع والارتقاء ببيئة ممارسة الأعمال..وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع التجارة العالمية تغيرات كبرى فإن الفعاليات التجارية الرئيسة - مثل سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط- تتمم جهودنا لمواكبة تلك المتغيرات.. وعاما بعد عام ساعد هذا الحدث القطاع البحري على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهه واكتشاف الفرص المستقبلية القيمة لتطوير الأعمال.. ونحن على يقين بأن نسخة 2023 الجديدة والمطورة من المؤتمر والمعرض ستواصل دورها في دعم القطاع في المنطقة ".

ويبرز تركيز هذا الحدث البحري بشكل أكبر وأكثر قوة على الخدمات اللوجستية المتكاملة مدى التغير الذي شهدته الصناعة البحرية خلال الفترات السابقة حيث أصبحت أكثر تداخلا مع خدمات سلسلة الإمداد والتوريد.

وفي هذا الصدد قال كريس مورلي مدير مجموعة "سيتريد ماريتايم": "أصبحنا على يقين بقدرتنا على إضافة قيمة حقيقية لمجتمع الأعمال والتجارة الذي نقوم بخدمته من خلال توسيع نطاق المحتوى الذي نتناوله في فعاليتنا وزيادة التركيز على قطاعات أعمال جديدة لتحقيق فوائد أكبر خلال تواصلنا من جديد بعد السنوات التي مرت علينا وكانت مليئة بالتحديات".