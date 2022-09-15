أول سفينة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط تصل أبوظبي

أعلنت شركة «فوغرو» عن وصول «فوغرو بيغاسوس»، السفينة السطحية ذاتية القيادة إلى أبوظبي، لتكون بذلك السفينة ذاتية القيادة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن السفينة جاهزة للانطلاق في رحلتها الأولى بالخليج العربي.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن «فوغرو بيغاسوس»، تعدّ أول سفينة سطحية ذاتية القيادة بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن طول السفينة يصل إلى 12 متراً، وقادرة على إطلاق مركبة ذاتية التشغيل تعمل عن بُعد «e-ROV»، ليغطي مجال عملها مساحة واسعة.

كما تتميز السفينة بصغر حجمها، وتعمل بنظام طاقة هجين ومتطوّر، وهي مزوّدة بتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الحديثة.