«موانئ أبوظبي» تستحوذ على حصص الأغلبية في شركتين مصريتين

استكملت مجموعة موانئ أبوظبي عملية الاستحواذ على 70% من حصص شركتي «ترانسمار الدولية» للنقل البحري، و«ترانسكارجو الدولية» (تي سي آي)، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم.

وأشارت المجموعة في بيان أن صفقة الاستحواذ على الشركتين اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما، يعدّ أول استحواذ دولي لـ«موانئ أبوظبي»، وتوفر لها منصّة رائدة في السوق تضمن تحقيق المزيد من النمو في أحجام الحاويات والبضائع وعمليات الموانئ في مصر وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، وكامل منطقة البحر الأحمر.

وكانت المجموعة وسّعت خلال العام الماضي حضورها العالمي بصورة لافتة، من خلال عدد من الاستثمارات والشراكات في الأسواق الواقعة على الطرق التجارية الرئيسة لدولة الإمارات، التي تشمل كلاً من: الأردن وأوزبكستان وتنزانيا ومصر.

وتعتبر «ترانسمار» خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الإفريقية.

أما «تي سي آي»، فهي شركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشروعات، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها خدمات المستودعات ومرافق التخزين.

وتمضي الشركتان وفقاً للخطط المرسومة لتحقيق عائدات تصل إلى 137 مليون دولار، وأرباح تصل إلى 65 مليون دولار عن كامل عام 2022.