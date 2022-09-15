«ماجد الفطيم» تستقطب 700 من الكوادر الإماراتية خلال عام

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة، أنها استطاعت استقطاب 700 من الكوادر الإماراتية خلال عام واحد، مشيرة إلى أن النتائج فاقت الأهداف التي وضعتها لتعيين 600 موظف من أبناء وبنات دولة الإمارات على مدى الـ12 شهراً الماضية.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أنها نجحت في تعيين تلك الكوادر الوطنية منذ سبتمبر العام الماضي، وذلك ضمن مبادرتها التي تستهدف تعيين 3000 من مواطني الدولة مع نهاية عام 2026.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، آلان بجاني،

إلى مضاعفة نسبة القوى العاملة الإماراتية في الشركة إلى 6% من إجمالي موظفيها في دولة الإمارات خلال العام الجاري.