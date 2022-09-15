«طيران الإمارات» تعلن عن شراكة تاريخية مع «يونايتد»

أعلنت «طيران الإمارات»، و«يونايتد»، توصلهما لاتفاقية شراكة تاريخية، من شأنها توسيع شبكتيهما، وتمكين عملائهما من الوصول بسهولة إلى مئات الوجهات الجديدة، داخل الولايات المتحدة، وحول العالم.

واعتباراً من نوفمبر 2022، سيتمكن عملاء «طيران الإمارات»، الذين يسافرون إلى شيكاغو وسان فرانسيسكو وهيوستن، ثلاثة من أكبر مراكز الأعمال في الولايات المتحدة، من مواصلة رحلاتهم بسهولة مع «يونايتد»، من وإلى، نحو 200 مدينة عبر الأميركتين بتذكرة واحدة.

أما في المطارات الأميركية الثمانية الأخرى، التي تخدمها «طيران الإمارات» وهي: (بوسطن ودالاس ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك جيه إف كيه وأورلاندو وسياتل وواشنطن العاصمة)، فسترتبط «طيران الإمارات» و«يونايتد» بترتيبات «إنترلاين».

وستطلق «يونايتد» رحلة مباشرة جديدة بين (نيويورك نيوارك)، ودبي اعتباراً من مارس 2023، لتتيح لعملائها السفر مع «طيران الإمارات» أو شقيقتها «فلاي دبي»، إلى أكثر من 100 مدينة. وطرحت «يونايتد» تذاكر هذه الرحلة للبيع حالاً.

وأعلنت «طيران الإمارات»، و«يونايتد»، أمس، اتفاقهما في احتفال جرى في مطار «دوليس الدولي»، استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد»، سكوت كيربي، ورئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، وظهر خلال الاحتفال طائرة «بوينغ 777-300ER»، وأفراد أطقم طائرة لكل من الناقلتين.

وقال السير تيم كلارك: «بتعاون اثنتين من أكبر وأشهر الناقلات الجوية في العالم، سيصبح السفر أسهل إلى مزيد من الأماكن، في وقت ينتعش فيه الطلب على السفر بقوة. إنها شراكة مهمة ستحقق فوائد هائلة للمستهلك، وتقرب أكثر بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. نرحب بعودة (يونايتد) إلى دبي في العام المقبل، حيث سيصبح مركزنا في دبي، بوابة لها للوصول إلى آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، عبر الشبكة المشتركة لـ(طيران الإمارات) و(فلاي دبي)، ونحن نتطلع إلى تطوير شراكتنا مع (يونايتد) على المدى الطويل».

وأضاف سكوت كيربي: «تجمع هذه الاتفاقية ناقلتين عالميتين شهيرتين تشتركان في التزام موحد لخلق أفضل تجربة للعملاء في الأجواء. وستسهّل رحلة (يونايتد) الجديدة إلى دبي وشبكاتنا التكميلية، السفر للملايين من عملائنا، ما يساعد على تعزيز الاقتصادات المحلية وتقوية الروابط الثقافية. هذه لحظة فخر لكل العاملين في (يونايتد)، و(طيران الإمارات)، وأنا أتطلع إلى رحلتنا معاً».

وسيتمكن عملاء كلتا الناقلتين قريباً، من حجز رحلات المتابعة بتذكرة واحدة، ما يجعل إنهاء إجراءات السفر ونقل الأمتعة أسرع وأسهل. وعلى سبيل المثال، يمكن للمسافرين زيارة (united.com) أو استخدام تطبيق (United) لحجز رحلة طيران من نيويورك نيوارك، إلى كراتشي (باكستان) أو الانتقال إلى (emirates.com) لحجز رحلة من دبي إلى أطلانطا أو هونولولو.

وتوفر الاتفاقية أيضاً لأعضاء برنامج الولاء لكل من الناقلتين، مزيداً من الفرص للحصول على المكافآت، إذ سيتمكن أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» من كسب الأميال عند السفر على الرحلات التي تشغلها «يونايتد». كما يمكن لأعضاء برنامج «يونايتد مايليج بلاس» الذين يسافرون على رحلة «يونايتد»، من نيويورك نيوارك إلى دبي، كسب وإنفاق الأميال عند مواصلة سفرهم عبر خطوط «طيران الإمارات» و«فلاي دبي».

رحلات الرمز المشترك

يستمتع العملاء المؤهلون، الذين يسافرون على رحلات الرمز المشترك، بإمكانية الدخول إلى صالات «طيران الإمارات» وصالات «يونايتد» الخاصة. وسيُعلن عن مزيد من التفاصيل حول جوائز المسافر الدائم، ومزايا مشاركة الصالات في الأسابيع المقبلة. وكانت كلتا الناقلتين قد أعلنت أخيراً، عن استثمارات كبيرة في تجربة العملاء، إذ ستعدل «طيران الإمارات» أكثر من 120 طائرة بموجب استثمار قدره مليارا دولار. ومن جانبها، ستضيف «يونايتد» 500 طائرة (بوينغ وإيرباص) جديدة إلى أسطولها، مع التركيز على تصميم داخلي جديد، يتضمن شاشات في كل مقعد، وخزائن علوية أكبر واتصال بلوتوث، بالإضافة إلى أسرع «واي فاي» في الأجواء.

خدمات نقل جوي عالية

تخدم «طيران الإمارات»، العملاء في القارات الست، عبر مركزها العالمي في دبي، وتقدم خدمات نقل جوي عالية الجودة، تسهل السياحة والتجارة. وتحظى الناقلة بتقدير العملاء بفضل خدماتها الرائدة على الأرض وفي الأجواء، على أيدي قوة عاملة شغوفة تمثل أكثر من 160 دولة. وتشغل «طيران الإمارات»، أكبر أسطول في العالم من طائرات «البوينغ 777»، و«الإيرباص A380» ذات الجسم العريض، وتوفر مقصورات فسيحة وميزات عالية على متن الطائرة. وتلتزم «طيران الإمارات» المسؤولية البيئية في عملياتها، وتركز على ثلاثة مجالات: الحد من الانبعاثات، والاستهلاك المسؤول، وحماية الحياة البرية.