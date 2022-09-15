دبي تستقبل 8.1 ملايين سائح دولي خلال 7 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 8.1 ملايين زائر دولي بين شهري يناير ويوليو 2022، مقارنة بـ2.85 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 184.2%.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة فندقية، فيما سجل الزوار الدوليون أكثر من 21 مليون ليلة مبيت مقابل 16.34 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 29.3%.

الزوار الدوليون

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 8.1 ملايين سائح دولي مقابل نحو 2.85 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة نمو جاوزت 184.2%.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الهند حلّت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2022، مسجلة أكثر من 975 ألف سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو 880 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 678 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 568 ألف زائر.

بدورها، حلّت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 348 ألف زائر، تلتها أميركا بنحو 309 آلاف زائر وفرنسا بنحو 234 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 229 ألف زائر، فيما سجلت باكستان وإيران 224 و188 ألف زائر لكل منهما على التوالي.

غرف فندقية

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية ضمن 718 منشأة في نهاية يوليو 2021.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 72% مقابل 61% في الفترة ذاتها من عام 2021.

حصص الفنادق

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 48.1 ألف غرفة فندقية ضمن 147 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 40.9 ألف غرفة فندقية ضمن 183 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.1 ألف غرفة فندقية ضمن 253 منشأة فندقية.

وتخطى عدد الشقق الفندقية 25.6 ألف شقة ضمن 191 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

فترات الإقامة

وسجلت فترة إقامة النزلاء بين يناير ويوليو 2022 نحو 4.1 ليالٍ فندقية مقابل 4.7 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 21.13 مليون ليلة مبيت مقابل 16.34 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 29.3%. ووفقاً للبيانات، بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 538 درهماً مقارنة بـ369 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 386 درهماً مقابل 225 درهماً.

التوزيع الجغرافي

حلّت دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي حسب المناطق الجغرافية، بعد أن استحوذت على نسبة 23% من إجمالي عدد الزوّار، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 21%، ثم منطقة جنوب آسيا التي استحوذت على نسبة 16%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 11%.

وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، وأسترالاسيا 1%.

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ألف غرفة فندقية في دبي ضمن 774 منشأة بنهاية يوليو الماضي.

الهند تصدرت الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي.