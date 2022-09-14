1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 386 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 195.91 مليون درهم و341 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.01 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الاولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 83 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 1 بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 151.32 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 22.24 مليون درهم و63 رهونات فلل وشقق بقيمة 129.08 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 13 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 62 هبة بقيمة 48.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 21 مليون درهم وأخري في منطقة مدينة المطار بقيمة 7 مليون درهم.