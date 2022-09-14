«تنظيم الاتصالات» تحصل على عضوية «الأوروبية لإدارة الجودة»

حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، حيث ستعمل من خلال هذه العضوية الدولية على دعم تطبيق النهج الرائد للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات من تحسين أدائها وأهدافها وتطوير الكوادر البشرية لديها.

وستعمل الهيئة على الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها المؤسسة، لتجهيز فرق العمل على أفضل وجه من أجل إدارة التميز والتغيير الثقافي، وتحقيق أداء إيجابي وفوائد إيجابية للهيئة وموظفيها ومتعامليها.

وقال نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، محمد مرخان الكتبي، إن «الهيئة تحرص على عقد الشراكات والتعاون مع أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، بهدف تبادل التجارب الناجحة، وإجراء المقارنات المعيارية، والاستفادة من أحدث النظم الإدارية والمهنية العالمية في تطوير أساليب وطرق العمل في الهيئة، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية».

وأضاف أن حصول الهيئة على عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، سيمنحها الفرصة للاستفادة من النموذج المحدث للمؤسسة (EFQM 2020) في تطوير آليات العمل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع عملياتها.

يشار إلى أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، هي منظمة مبتكرة غير ربحية، تدمج الرؤى القائمة على البيانات، والتعلم المنسق والتطوير وفرص التواصل لمصلحة المنظمات في جميع أنحاء العالم.