25.5 ألف غرفة فندقية «قيد الإنشاء» في دبي

أفادت شركة «هوتيل بروجيكتس»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن إجمالي عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» بلغ 90 فندقاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تضم في الإجمال 25.5 ألف غرفة فندقية جديدة، يتوقع دخولها السوق، خلال الفترة المقبلة، لتحل دبي في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في عدد المشروعات الجديدة.

وقالت الشركة، في دارسة لها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إن «دبي حصلت على لقب السوق الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من حيث عدد المشروعات الفندقية الجديدة (قيد الإنشاء)، التي يتوقع دخولها السوق خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن مدينة الرياض حلت في المركز الثاني بنحو 45 فندقاً، تضم 9.3 آلاف غرفة.

المشروعات الفندقية

وأشارت إلى أن دبي تستحوذ على 16.5% من إجمالي عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في منطقة الشرق الأوسط، البالغ عددها 543 مشروعاً، وعلى نحو 17% من إجمالي عدد الغرف في المنطقة، البالغ عددها 151 ألف غرفة، لافتة إلى أن الجزء الأكبر من المشروعات الجديدة في دبي، يتوقع افتتاحها خلال العام المقبل.

إلى ذلك، حلت السوق الإماراتية في المركز الثاني بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من حيث عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء»، مسجلة 141 مشروعاً فندقياً، تضم في الإجمال 38.2 ألف غرفة، وذلك بعد السوق السعودية التي حلت أولاً مسجلة 168 مشروعاً، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 64 ألف غرفة.

الأسواق الدوليةوعالمياً، قالت المؤسسة إن أكثر من 7.4 آلاف مشروع «قيد الإنشاء» في مختلف الأسواق الدولية، تضم أكثر من 1.5 مليون غرفة فندقية، وتحتل منطقة «آسيا الباسفيك» المركز الأول بنحو 2.6 ألف مشروع فندقي.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سجل القطاع الفندقي في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، زيادة في سعة الغرف الفندقية بنسبة تفوق 19%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. وبلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية يونيو الماضي، نحو 140 ألفا و778 غرفة فندقية، توزعت على 773 منشأة فندقية، مقارنة مع 118 ألفاً و345 غرفة، في 714 منشأة في الفترة ذاتها من عام 2019. وتجاوز إجمالي عدد الفنادق في النصف الأول من 2022 معدلاته للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 8%، مشيرة إلى أن ذلك يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين بقطاع السياحة في دبي.

يشار إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها في دبي خلال 12 شهراً، في الفترة الممتدة بين أبريل 2021 وأبريل 2022، بلغ 12 ألفاً و324 غرفة، بمعدل 1027 غرفة جديدة شهرياً، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نجاح الإمارة في استقطاب 7.12 ملايين زائر دولي بين شهري يناير ويونيو 2022، مقارنة مع 2.52 مليون زائر دولي، استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 183%.

واقترب عدد الزوار الدوليين في النصف الأول من العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، مع استقبال دبي نحو 8.36 ملايين زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، ما يمثل إنجازاً مهماً في ظل تأثير التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم، وغيرها من عوامل الاقتصاد الكلي التي أثرت في الاقتصاد والسياحة بشكل عام. دبي تستحوذ على 16.5% من المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في المنطقة.