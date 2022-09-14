«Wio Bank» تتيح للشركات الصغيرة فتح حساب مصرفي دون حد أدنى للرصيد

أعلنت منصة «Wio Bank» أمس، عن انطلاقها رسمياً في دولة الإمارات، لتصبح أول منصة مالية متكاملة من نوعها في المنطقة، مشيرة إلى أنها تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فتح حساب مصرفي من دون رصيد.

وتعد المنصة ثالث بنك رقمي مرخص في الدولة من المصرف المركزي، ويتخذ من أبوظبي مقراً له.

وقال رئيس مجلس إدارة «Wio Bank»، سالم النعيمي، في تصريحات للصحافيين، على هامش إطلاق المنصة، إن الهدف من إطلاق «Wio» هو التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لها من خلال بناء استراتيجيات مشتركة تضمن توفير الخدمات المصرفية الضرورية بأقل كلفة وأفضل جودة.

وأضاف النعيمي أن المنصة الرقمية الجديدة توفر حالياً إمكانية فتح حساب بنكي برسم 99 درهماً، ومن دون حد أدنى للرصيد، موضحاً أن صاحب الشركة الناشئة أو الصغيرة يمكنه فتح الحساب، وتفعيل الحساب خلال يوم واحد فقط، دون الحاجة إلى إيداع أي مبلغ فيه، بجانب حصوله على بطاقة للصراف الآلي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير الخدمات بوتيرة أسرع، لتلبي احتياجات الشركات والأفراد على حد سواء.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمنصة، جايش باتل، إن «(Wio) ستركز على تقديم أحدث تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء، ودمج الخدمات المالية في الأعمال التجارية الرقمية التي يتردد عليها المستهلكون، كما ستوفر المنصة حلولاً مصرفية كخدمة لشركات التكنولوجيا المالية والشركات غير المالية، بهدف تسريع إيجاد حلول مبتكرة وشاملة للعملاء».

وأضاف أنه تم إطلاق أول منتج مصمم خصيصاً لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن تطبيق «Wio Business» سيتيح للشركات الناشئة في دولة الإمارات الوصول إلى الخدمات المصرفية، وخدمات دعم الأعمال بطريقة سريعة ومريحة ورقمية بالكامل.

وتقدم المنصة الجديدة حلولاً في ثلاثة قطاعات، هي التطبيقات المصرفية الرقمية، والتمويل المدمج، والحلول المصرفية كخدمة.

وستطلق «Wio» مجموعة من التطبيقات المصرفية الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ما يوفر لهم وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الخدمات المصرفية، ويساعد على تمكينهم من خلال الأفكار والمعلومات والأدوات لإدارة حياتهم الشخصية والتجارية بكفاءة.

يشار إلى أن من المتوقع أن يصل حجم سوق الحلول المصرفية كخدمة إلى تسعة تريليونات درهم عالمياً بنهاية العقد الحالي.

شراكة

أفادت منصة «Wio Bank» بأنها ستدخل في شراكة مع الشركات الرقمية لتقديم خدمات «الحلول المصرفية كخدمة»، بحيث تمكن الشركات من تقديم منتجات وخدمات مصرفية لعملائها.

المنصّة تعد ثالث بنك رقمي مرخص في الدولة من المصرف المركزي.