الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بالسلامة التشغيلية في براكة

أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمستوى السلامة التشغيلية في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي يتم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والتي تُعد أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وذلك في ختام زيارة وفد من خبراء الوكالة لموقع المحطات استمرت خمسة أيام لمراجعة مستوى الأمان والسلامة التشغيلية.

وتأتي زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من خمسة خبراء من فنلندا والمجر والمملكة المتحدة واثنين من مسؤولي الوكالة، في إطار بعثاتها لإجراء تقييم مستقل لمستوى السلامة والأمان خلال العمليات التشغيلية لمحطات الطاقة النووية، قياساً إلى معايير الوكالة الدولية في هذا المجال.

كما تأتي هذه الزيارة - التي جرت في الفترة ما بين الخامس والتاسع من سبتمبر 2022 - متابعة للزيارة الأولى التي قام بها وفد الوكالة لمحطات براكة في عام 2017 أي قبل ثلاث سنوات من بدء العمليات التشغيلية لأولى محطات براكة، حيث تمت مسبقاً مناقشة مقترحات التطوير والتحسين الخاصة بالسلامة التشغيلية.

وأكد فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطبيق برنامج إداري ميداني متقدم في براكة، وكذلك تطوير الخبرات التشغيلية، إضافة إلى تطوير برنامج شامل لإدارة الظروف غير الاعتيادية باستخدام معدات متقدمة.

وتُعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في دولة الإمارات، وتقوم بدور ريادي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال إنتاج طاقة كهربائية وفيرة وصديقة للبيئة على مدار الساعة.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، أن الزيارة الجديدة لخبرائها، أكدت التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من خلال ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، بمستوى متقدم من السلامة والأمان خلال العمليات التشغيلية في أولى محطات براكة، وذلك قياساً إلى المعايير التي وضعتها الوكالة في مجال الأمان والسلامة التشغيلية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، بحسب بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «سعدنا باستضافة وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في براكة، وذلك في إطار التزامنا التام بالشفافية التشغيلية، وبما يتماشى مع كل المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «قمنا بتحليل شامل لنتائج مهمة ما قبل التشغيل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2017 ووضعنا خطة عمل شاملة قبل بدء العمليات التشغيلية في عام 2020، ويسرنا نقل أداء السلامة التشغيلية في براكة إلى مستوى جديد في ظل التزامنا بالتحسين المستمر في مجال السلامة النووية».

من جهته، قال رئيس فريق البعثة وكبير مسؤولي السلامة في إدارة السلامة والأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاري ميكيلي، وفقاً للبيان: «أكمل فريق التشغيل في محطات براكة الإجراءات كافة، ويسعدنا أن نلاحظ التقدم الكبير في مجال السلامة، ونأمل بمواصلة ذلك خلال المرحلة التشغيلية للمحطة الرابعة التي هي في المرحلة النهائية من العمليات التشغيلية».

رخص تشغيل

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة في دولة الإمارات والمسؤولة عن تنظيم القطاع النووي، رخصة تشغيل المحطة الأولى في فبراير 2020، حيث بدأ تشغيل مفاعل المحطة في يوليو 2020، قبل بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة في أبريل 2021، ثم تبعتها المحطة الثانية مع صدور رخصة تشغيلها في مارس 2021، لتبدأ التشغيل التجاري في مارس 2022.

كما أصدرت الهيئة رخصة تشغيل المحطة الثالثة في يونيو 2022، وتجري حالياً الاستعدادات النهائية لبداية تشغيلها، في وقت تجري حالياً الاستعدادات النهائية لمرحلة العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة والأخيرة قبل اكتمال الأعمال الإنشائية.