«اقتصادية أبوظبي»: 136 رخصة صناعية جديدة خلال النصف الأول

كشف التقرير نصف السنوي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن متانة نمو القطاع الصناعي في الإمارة، حيث بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة «رواد» 136 رخصة، والرخص التي تحولت إلى مرحلة الإنشاء 62 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى الإنتاج الفعلي 44 مصنعاً، وبلغ عدد المصانع العاملة في إمارة أبوظبي 866 منشأة، خلال النصف الأول من 2022.

وارتفعت قيمة النفقات الرأسمالية للمصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج إلى 3.1 مليارات درهم، مقارنة مع 1.03 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح التقرير، تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفع عدد المناقصات التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية (ICV) ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى 466 مناقصة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 95 مناقصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة هذه المناقصات من 556 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 970.5 مليون درهم خلال أول ستة أشهر من العام الجاري. وبلغت نسبة العائد للاقتصاد المحلي 41.9% من إجمالي المناقصات التي فازت بها الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، ما يعني إعادة ضخ 407 ملايين درهم في الاقتصاد المحلي.