%70 من أصحاب العمل في الإمارات يعتزمون استقطاب موظفين جدد في 2023

أعلن «بيت دوت كوم»، بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة في أبحاث السوق، بإطلاق مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط، من أجل قياس مستوى توافر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً.

وأكد الموقع في بيان أمس، أن 7 من 10 من أصحاب العمل (70%) في الإمارات، أعلنوا أنهم يخططون لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل. كما ستقوم 50% من الشركات التي تخطط للتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة، بتوفير خمسة شواغر كحد أقصى، بينما ستقوم 25% بتوفير نحو 6 إلى 10 شواغر.

وتعتبر وظائف تنفيذي المبيعات (20%)، والمحاسب (18%)، والمساعد الإداري (16%) أكثر الأدوار طلباً في دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المثير للاهتمام، برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (51%) كأكثر المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل لدى المرشّحين، يليها القدرة على العمل ضمن فريق (42%)، والمهارات القيادية (34%)، والقدرة على العمل تحت الضغط (33%).

وبالنسبة للخبرات، صرّح 28% من المجيبين أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بمهارات إدارية (القدرة على إدارة فريق)، بينما قال 27% أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، في حين يبحث 29% عن مرشّحين من ذوي الخبرة المتوسطة. كما تعتبر شهادات إدارة الأعمال (22%)، والهندسة (22%)، والتجارة (19%)، والمؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات.

وتعليقاً على الاستبيان، قالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت دوت كوم»، عُلا حداد: «يتطلع أغلبية أصحاب العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى زيادة عدد القوى العاملة من خلال اتباع نهج يتمحور حول الموارد البشرية. وتظهر البيانات ضرورة تركيز المهنيين على تطوير المهارات المطلوبة في السوق مثل التواصل والعمل الجماعي، مع ضرورة تركيز الشركات على توفير فرص التعلم للموظفين الذين يفتقرون إلى مثل هذه المهارات، واتخاذ خطوات لتعزيز قدرات الموظفين ذوي الكفاءة وتطوير مهاراتهم باستمرار».

وتبدو أجواء التوظيف إيجابية في الإمارات، حيث يخطط 7 من 10 أصحاب العمل (70%) لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل.

وتصدر قطاع استشارات الأعمال وإدارة الأعمال والاستشارات الإدارية (84%) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال العام المقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يليه التجارة والتجزئة (82%)، والسلع الاستهلاكية (81%).

وبرزت قطاعات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (35%)، والعقارات والبناء والتطوير العقاري (33%) والخدمات المصرفية والمالية (31%) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات. من ناحية أخرى، برز قطاع العقارات والبناء والتطوير العقاري كالأكثر جذباً للكفاءات المحلية (37%)، بينما برز قطاع الإعلان والتسويق والعلاقات العامة كالأكثر جذباً للخريجين الجدد (37%) وللكفاءات النسائية (40%).

• ستقوم 50% من الشركات التي تخطط للتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة، بتوفير خمسة شواغر كحد أقصى.