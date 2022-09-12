70% من أصحاب العمل في الإمارات يعتزمون استقطاب موظفين جدد في 2023

أعلن "بيت دوت كوم"، بالتعاون مع "يوجوف"، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، بإطلاق مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من أجل قياس مستوى توافر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً. وأكد الموقع في بيان امس، أن 7 من 10 من أصحاب العمل (70٪) في الإمارات، أعلنوا أنهم يخططون لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل. كما ستقوم 50٪ من الشركات التي تخطط للتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة، بتوفير 5 شواغر كحد أقصى، بينما ستقوم 25٪ بتوفير حوالي 6 إلى 10 شواغر.

وتعتبر وظائف تنفيذي المبيعات (20٪)، والمحاسب (18٪)، والمساعد الإداري (16٪) أكثر الأدوار طلباً في دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المثير للاهتمام، برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (51٪) كأكثر المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل لدى المرشّحين، يليها القدرة على العمل ضمن فريق (42٪)، والمهارات القيادية (34٪)، والقدرة على العمل تحت الضغط (33٪).

وبالنسبة للخبرات، صرح 28٪ من المجيبين أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بمهارات إدارية (القدرة على إدارة فريق)، بينما قال 27٪ أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، في حين يبحث 29٪ عن مرشّحين من ذوي الخبرة المتوسطة.

كما تعتبر شهادات إدارة الأعمال (22٪)، والهندسة (22٪)، والتجارة (19٪)، المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات.

وتعليقاً على الاستبيان، قالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في "بيت دوت كوم"، عُلا حداد: " يتطلع غالبية أصحاب العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى زيادة عدد القوى العاملة من خلال اتباع نهج يتمحور حول الموارد البشرية. وتظهر البيانات ضرورة تركيز المهنيين على تطوير المهارات المطلوبة في السوق مثل التواصل والعمل الجماعي، مع ضرورة تركيز الشركات على توفير فرص التعلم للموظفين الذين يفتقرون إلى مثل هذه المهارات، واتخاذ خطوات لتعزيز قدرات الموظفين ذوي الكفاءة وتطوير مهارتهم باستمرار".

وتبدو أجواء التوظيف إيجابية في الإمارات، حيث يخطط 7 من 10 أصحاب العمل (70٪) لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل.

وتصدر قطاع استشارات الأعمال وإدارة الأعمال والاستشارات الإدارية (84٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال العام القادم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يليه التجارة والتجزئة (82٪)، والسلع الاستهلاكية (81٪).

وبرزت قطاعات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (35٪)، والعقارات والبناء والتطوير العقاري (33٪) والخدمات المصرفية والمالية (31٪) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات. من ناحية أخرى، برز قطاع العقارات والبناء والتطوير العقاري كالأكثر جذباً للكفاءات المحلية (37٪)، بينما برز قطاع الإعلان والتسويق والعلاقات العامة كالأكثر جذباً للخريجين الجدد (37٪) وللكفاءات النسائية (40٪).

ومن جهته، قال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: "تتزايد الحاجة لتوظيف العمالة الماهرة في القطاع الخاص، حيث تستمر الشركات متعددة الجنسيات في إظهار أعلى احتمالية للتوظيف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الوقت نفسه، يبحث أصحاب العمل عن المهنيين الذين يمتلكون كفاءات ومهارات معينة مثل التواصل والعمل الجماعي والقدرة على العمل تحت الضغط، للتمكن بالتالي من تشكيل الفرق القادرة على مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة حالياً وتلك التي ستتوفر في المستقبل."

تم جمع بيانات مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 9 يونيو وحتى 1 أغسطس 2022، بمشاركة 889 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.