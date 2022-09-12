مركز سالم الذكي يفتتح فرعا في مركز دبي المالي العالمي

افُتتح اليوم، الفرع الجديد لمركز سالم الذكي، بحضور نخبة من الإعلاميين والمؤثرين وكبار الشخصيات وذلك في مركز دبي المالي العالمي – إندكس مول وهو الفرع الثاني لسالم الذكي.

وتوفر مراكز سالم الذكية، اختبارات اللياقة الطبية الخاصة بتأشيرة الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المخطط أن توفر قريباً خدمة جمع البصمات الخاصة بإصدار بطاقة الهوية الإماراتية في المركز الواقع في إندكس مول - مركز دبي المالي العالمي، وبعض خدمات مراكز آمر (تحت إدارة طرف آخر) والتي ستكون متاحة لعملاء فحص اللياقة الطبية، والتي من شأنها توفير أقصى قدر من الراحة للعملاء، حيث ستلغي الحاجة إلى زيارة مراكز أخرى بالنسبة للكثيرين والذين سيتمكنون من القيام بإجراءات الإقامة في مكان واحد .



وتم تصميم المركز الجديد لاستقبال ضعف عدد العملاء في اليوم الواحد مقارنة بسعة الفرع الأول، وذلك ضمن أجواء متميزة ومتطورة. ويخطط سالم الذكي لافتتاح فرعه الثالث قبل نهاية هذا العام في (تيكوم)، مجمع دبي للمعرفة. وسيوفر تغطية واسعة لجميع أنحاء دبي ومراكز الأعمال الرئيسية فيها. وتم تصميم كل فرع لتقديم خدمة أوسع وتجربة أفضل للمتعامل من سابقه.

يقع إندكس مول في قلب مركز دبي المالي العالمي، وهو موقع مرموق يتماشى مع رغبة سالم الذكي في تقديم تجربة متميزة . حيث يعتبر مركز دبي المالي العالمي مركزًا تجاريًا رئيسيًا وموقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه . يوفر اندكس مول مساحة كبيرة لخدمة صف السيارات كما أنه قريب من العديد من الفعاليات الدولية ومراكز الأعمال و لشخصيات الهامة والذين يستخدمون خدمة سالم الذكي، بما في ذلك المتواجدون في مركز دبي المالي العالمي ومناطق التجمعات المحيطة كذلك .



يقدم سالم الذكي تجربة سريعة وفعالة ممزوجة بتكنولوجيا روبوتية متطورة يقوم المركز بتوفيرها من خلال تقنيات وأنظمة ذكية مبتكرة دائمة التطور. كما يقدم سالم الذكي أسرع نتائج اختبارات فحص اللياقة الطبية في الإمارات العربية المتحدة خلال 30 دقيقة فقط، بالإضافة لخدمة جمع البصمات الخاصة بإصدار بطاقة الهوية الإماراتية وإمكانية الحصول على دعم آمر في المركز، وتتجه سالم الذكي نحو كونها محطة واحدة، يمكنها تحقيق نتائج سريعة وفعّالة لإتاحة أقصى فائدة لعملائها.