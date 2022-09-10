6.8 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في الأسهم المحلية منذ بداية 2022

عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة جاوزت 6.8 مليارات درهم منذ بداية عام 2022 بعد تحقيقه إجمالي مشتريات بـ265.25 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 258.46 مليار درهم. واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 77.9% بما يعادل 523.7 مليار درهم من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين والبالغة 672.2 مليار درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 22.1% تعادل 148.5 مليار درهم.