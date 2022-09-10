9.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 9.4 مليارات درهم، خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2080 مبايعة بقيمة 4.87 مليارات درهم، منها 209 مبايعات لأراض بقيمة 946.55 مليون درهم، و1871 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.92 مليارات درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.42 مليارات درهم، منها 87 رهناً لأراض بقيمة 2.54 مليار درهم، و327 رهناً لفلل وشقق بقيمة 875.97 مليون درهم، كان أهمها في منطقة ند حصة بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 382 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 100 هبة بقيمة 1.17 مليار درهم، كان أبرزها في منطقة مرسى دبي بقيمة 364 مليون درهم، وثانية في منطقة أم الشيف بقيمة 100 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بـ26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، ثم مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 196 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بـ146 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم.

وشهدت منطقة نخلة جميرا، أهم مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 92 مليون درهم، والثانية بقيمة 87 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، فيما كانت المبايعة الثالثة بقيمة 52 مليون درهم.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 295 مبايعة بقيمة 419 مليون درهم، تلتها منطقة الوصل بتسجيلها 227 مبايعة بقيمة 664 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم.