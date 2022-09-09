القيمة السوقية للأسهم المحلية ترتفع إلى 2.65 تريليون درهم بنهاية الأسبوع

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية، في نهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 2.646 تريليون درهم من نحو 2.633 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.087 تريليون لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و559.62 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم المحلية خلال الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.46% بالغا 9797.17 نقطة بعد ما ربح مكاسب سوقية تقدر بنحو 15 مليار درهم، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.98% ليصل إلى 3360.83 نقطة.

وعلى مستوى تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% مع تسجيل تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار درهم، وتزامنا مع ارتفاع سهم "بروج" بنسبة 0.3% عند 2.94 درهم، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم.

كما صعد سهم ميتبلاي بنسبة 2.26% عند 2.26 درهم، فيما زاد سهم ألفا ظبي بنسبة 0.24% عند 25.06 درهم.

وانخفض سهم الدار العقارية بنسبة 1.3% عند 4.53 درهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم، فيما انخفض سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 0.5% عند 4.15 درهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم.

وأنهى سهم أبوظبي الأول أداءه مستقرا عند سعره السابق 18.40 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق دبي في نهاية جلسة الجمعة، بشكل طفيف بواقع نقطتين مع تسجيل تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 168 مليون درهم وبالتزامن مع ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 6.06 درهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.

كما ارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.2% عند 5.79 دراهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم.

وانخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.4% عند 0.248 درهم، وبتداولات قاربت 4 ملايين سهم.

وتراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.8% عند 12.85 درهم، وبتداولات تجاوزت مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا، سهم العربية للطيران الذي انخفض بنحو 1% عند 2.07 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم.