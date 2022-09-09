معدلات البحث عن رحلات طيران إلى دبي الأعلى منذ بداية 2022

أظهرت بيانات لشركة «أو تي إيه» المتخصصة في قطاع السياحة والسفر ومقرها بريطانيا، أن عمليات البحث عن رحلات الطيران من مختلف الدول إلى دبي، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت نحو 14% خلال الأسبوع الذي بدأ في الخامس من سبتمبر الجاري، مقارنة بالأسبوع نفسه من أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن رحلات إلى الإمارة هي الأعلى على الإطلاق منذ بداية العام الجاري.

وبحسب المؤشرات المستندة إلى قاعدة البيانات العالمية للشركة، واطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، فإن عمليات البحث الكبيرة عن رحلات جوية انعكست أيضاً على البحث عن الإقامة في المنشآت الفندقية، لافتة إلى نمو نسبته نحو 32% في عمليات البحث عن الرحلات حالياً، مقارنة بمستويات يوليو الماضي.

وأوضحت أن المملكة المتحدة استحوذت على نحو 27% من إجمالي عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي خلال الأسبوع، الذي بدأ في الخامس من سبتمبر، تلتها الهند بنسبة 10% وإيطاليا بنسبة 8% وألمانيا بنسبة 6%، فيما حلت فرنسا خامساً بنسبة 4%.

وأشارت إلى أن تلك المؤشرات ترتبط إلى حد كبير بعمليات البحث عن الإقامة الفندقية في الإمارة.

ووفقاً للبيانات، استحوذت الهند على 20% من إجمالي عمليات البحث عن الإقامة الفندقية في دبي، تلتها المملكة المتحدة في المركز الثاني بنحو 14%، وألمانياً ثالثاً بنسبة بلغت 6%، في حين بلغت حصة كل من الولايات المتحدة والسوق الإماراتية 5% لكل منها على التوالي.

وتتوقع شركات متخصصة في إدارة الفنادق أن تشهد دولة الإمارات موسماً سياحياً نشطاً خلال الفترة المقبلة، اعتباراً من أكتوبر 2022، مع انخفاض درجات الحرارة وعودة أفضل مناطق الجذب السياحي في دبي لاستقبال زوّارها.

وأفادت الشركات بأن الإمارات ستشهد زخماً في أعداد السياح، متوقعة حصول زيادة لافتة في الطلب مع حجوزات قوية ومعدلات إشغال شبه كاملة في المنشآت الفندقية.

جهة عالمية

اقتربت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2022 من مستويات ما قبل الجائحة، مع استقبال الإمارة 8.36 ملايين زائر.

ويدعم هذا النمو جهود الإمارة لتحقيق أهدافها السياحية لعام 2022 وما بعده، علاوة على تعزيز مكانتها بوصفها وجهة عالمية مفضّلة للزيارة.