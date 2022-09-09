رصد موقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق بأسعار مناسبة في دبي.

وأوضح تقرير للموقع، اطّلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن دبي توفر العديد من أفضل مناطق استئجار عقارات بأسعار معقولة، سواء لخيارات الفلل أو الشقق، حيث تعد الإمارة من أبرز المدن على مستوى العالم في الفخامة والحداثة في المرافق، إضافة إلى نمط الحياة الذي توفره للسكان.

وكشف التقرير عن أبرز المناطق التي تضم شققاً للإيجار بأسعار مناسبة في دبي، التي نالت اهتمام العديد من الباحثين ونسبة البحث عنها، حيث احتلت منطقة المدينة العالمية المركز الأول ضمن عمليات البحث بإجمالي يبلغ 54.75%، تليها مدينة دبي للإنتاج بنسبة 25.28%، في حين كان المركز الثالث من نصيب «دبي وورلد سنترال» بنسبة بحث وصلت إلى 9.32%.

أما في المركز الرابع، فجاءت المدينة الأكاديمية بنسبة 8.72%، واختتمت القائمة مع مجمع دبي الصناعي بنسبة تبلغ 1.93% من إجمالي عمليات البحث.

ووفقاً لتقرير «بيوت دوت كوم»، تتوافر شقق للإيجار في المدينة العالمية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ نحو 30 ألف درهم.

وأوضح التقرير أن متوسط إيجار الاستوديو في المدينة العالمية، يصل إلى 24 ألف درهم سنوياً، أما الشقق غرفة وصالة فبلغ إيجارها 32 ألفاً، بينما شقق غرفتين وصالة يصل إيجارها السنوي إلى 49 ألفاً، في حين يبلغ إيجار شقق ثلاث غرف وصالة 77 ألف درهم.

وبالنسبة لمدينة دبي للإنتاج، بيّن التقرير أن متوسط الإيجار السنوي في المنطقة يبلغ ما يقارب من 35 ألف درهم، حيث يصل إيجار استوديو إلى 25 ألفاً، وشقق غرفة وصالة 36 ألفاً، وشقق غرفتين وصالة 50 ألفاً، وشقق ثلاث غرف وصالة 75 ألف درهم سنوياً.

وأشار التقرير إلى منطقة «دبي وورلد سنترال»، التي أصبحت تسمى الآن «دبي الجنوب»، موضحاً أن متوسط إيجار الشقق في المنطقة يصل إلى 33 ألف درهم سنوياً، حيث يمكن اختيار وحدات سكنية مختلفة، مثل استوديو بمتوسط إيجار يبلغ 25 ألف، إضافة إلى شقق غرفة وصالة بمتوسط 38 ألف درهم سنوياً.

وذكر التقرير أن منطقة المدينة الأكاديمية حلت رابعاً في قائمة أفضل مناطق استئجار عقارات، بأسعار مناسبة في دبي تبلغ 20 ألف درهم سنوياً.

وبحسب التقرير، يبلغ متوسط إيجار شقق في منطقة مجمع دبي الصناعي نحو 34 ألف درهم سنوياً، ومن هذه الوحدات شقق غرفة وصالة بمتوسط 33 ألف درهم، وشقق غرفتين وصالة بمبلغ 45 ألف درهم.

المناطق الخمس

■ المدينة العالمية.

■ مدينة دبي للإنتاج.

■ دبي الجنوب.

■ المدينة الأكاديمية.

■ مجمع دبي الصناعي.