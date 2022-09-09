«ويستوود ريزيدنس».. مشروع سكني فاخر

يوفر مشروع الإسكان الفاخر «ويستوود ريزيدنس»، الذي أطلقته شركة «امتياز» العقارية في منطقة الفرجان بدبي، شققاً مريحة ومرافق فخمة.

ويتألف المشروع، الذي تبلغ كلفته 110 ملايين درهم، من 188 وحدة مفروشة بالكامل، تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة.

ويوفر المشروع الجديد العديد من المرافق، مثل المساجد والمدارس والمرافق الرياضية الخارجية، ومركزاً للبيع بالتجزئة.

كما يضم العديد من المساحات العائلية المفتوحة، بما فيها المنتزهات والحدائق القريبة التابعة لمشروع فرجان للتنمية.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من 40% من عمليات البناء في المشروع.