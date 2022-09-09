«الإمارات دبي الوطني» يطلق منصّة رقمية لفتح حساب مستثمر جديد

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إطلاق تجربة رقمية شاملة لفتح حساب مستثمر جديد، لتصبح أول شركة وساطة مالية في المنطقة توفر هذه الخدمة.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن المنصّة الجديدة تتيح لمتعاملي بنك الإمارات دبي الوطني، بدء التداول بسرعة وسهولة، لاسيما في ظل زيادة الطلب على شراء الأسهم، وزيادة عدد الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في سوق دبي المالي.

وأضافت أن التجربة الرقمية الشاملة التي تقدمها المنصة، ستتيح للمتعاملين، إصدار رقم مستثمر جديد، وفتح حساب وساطة بشكل فوري لدى شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية.

وأوضحت أنه باتباع ثلاث خطوات، يصبح بإمكان المستخدمين بدء واستكمال رحلتهم في التداول، وتسلّم تفاصيل حساب التداول ورقم المستثمر خلال دقائق، وذلك بالاعتماد على التوقيعات الإلكترونية، والتي تُغني عن طباعة المستندات وتوقيعها ومسحها ضوئياً ثم إرسالها بالبريد الإلكتروني.