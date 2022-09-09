30 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلستين

حققت الأسهم المحلية مكاسب بنحو 30 مليار درهم خلال جلستي الأربعاء والخميس، وسط عمليات شرائية للمستثمرين الأجانب، استهدفت الأسهم القيادية في القطاع المالي، حيث ربحت الأسهم في ختام جلسة أمس، 20 مليار درهم، بينما ربحت نحو 10 مليارات درهم بنهاية جلسة الأربعاء.

وفي الجلستين، استقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 3.21 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.86 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و347.79 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وجرى التداول في السوقين على نحو 620.44 مليون سهم عبر تنفيذ 32.58 ألف صفقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.62 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء الماضي، إلى 2.65 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس الخميس، موزعة بواقع 2.86 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و559.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، بنسبة 0.74%، بالغاً مستوى 9786 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم، مع ارتفاع سهم «بروج» بنسبة 0.3% عند 2.93 درهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم.

وزاد سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.2% عند 4.17 دراهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم.

وأنهى سهم «أبوظبي الأول» التعاملات عند سعره السابق 18.40 درهماً، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم، وانخفض سهم «اتصالات» بنسبة 2.2% عند 23.36 درهماً، وبتداولات تجاوزت ثلاثة ملايين سهم.

من جهته، تراجع مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة 0.67% عند مستوى 3359 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 456 مليون درهم مع انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.3% عند 12.95 درهماً، وبتداولات تجاوزت مليون سهم.

كما انخفض سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1% عند 5.78 دراهم، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم.

وتراجع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.2% عند 0.249 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.

وارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.2% عند 4.60 دراهم، وبتداولات تجاوزت أربعة ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «إعمار العقارية»، الذي صعد بنسبة 0.2% عند 6.02 دراهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.

أسواق المال المحلية تستقطب سيولة بأكثر من 3.21 مليارات درهم.

رأس المال السوقي للأسهم المدرجة يرتفع إلى 2.65 تريليون درهم.