«أبوظبي التجاري» يجمع 500 مليون دولار من طرح سندات خضراء

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، استكمال تسعير الإصدار الأول من السندات الخضراء للمرة الأولى على الإطلاق، والتي سيتم إصدارها بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، حيث جمع البنك 500 مليون دولار، لدعم تمويل المبادرات المستدامة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.

وأوضح البنك في بيان، أنه تم إصدار السندات بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، بهامش بلغ 115 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة، وبمعدل فائدة يبلغ 4.5%، فيما تمت تغطية الإصدار بواقع 3.8 أضعاف، بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، بينما بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار.

وأشار البنك إلى أن الطلب القوي من المستثمرين، جاء في أعقاب تنظيمه جولة من الاجتماعات مع المستثمرين.

وأكد البنك التزامه من خلال تقديم 35 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي في عمليات البنك التشغيلية.