أكثر من 62 مليون درهم بضائع مقلدة تصادرها اقتصادية رأس الخيمة

قالت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 62,884,804 درهم، شملت 32 شكوى من قبل ممثلي العلامات التجارية .

وأوضحت الدائرة في تقرير لها حول ضبطيات التعدي على الملكية الفكرية للعلامات التجارية ومحاربة البضائع المقلدة في أسواق الإمارة .. أن البضائع التي تمت مصادرتها تشمل الذهب، والاكسسوارات، وأحذية، وملابس، وساعات يدوية، واكسسوارات الهواتف، إلى جانب بعض من المنتجات الغذائية.

وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إن الإدارة نفذت منذ بداية العام مجموعة من الحملات الرقابية شملت 90 منشأة تجارية نتج عنها ضبط ومصادرة 2372 منتجا غير ملتزم بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ولا تتضمن المستندات الرسمية .

وأضاف عليون أن قسم الحماية التجارية تلقى (547) شكوى من قبل المستهلكين، تنوعت بين شكاوى على قطاع ورش السيارات، ومحلات كهرباء السيارات، ومحلات الحدادة والألمنيوم، إضافة إلى محلات الهواتف المتحركة ، مؤكدا ضرورة تعاون أفراد المجتمع من خلال الإبلاغ عن أي منتج مقلد، أو غش تجاري في الأسواق.