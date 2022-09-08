«ديوا» تختبر مشروع «تحليل الشبكة الذكية»

يختبر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مشروع «تحليل الشبكة الذكية»، القائم على نتائج قياس التيار والجهد الكهربائي في محطات الكهرباء الرئيسة للتنبؤ واكتشاف أعطال شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط قبل وقوعها، بما يتيح للهيئة إجراء الصيانة الاستباقية والوقائية اللازمة لضمان استمرارية الإمدادات وفق أعلى معايير الاعتمادية والمرونة والموثوقية والتوافرية.

ويختبر المركز أيضاً منصة «dInsight» التي توفر تحليلات بصرية قوية وشاملة حول الشبكة والأحمال والإمدادات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة يؤدي دورا جوهريا في تطوير أنظمة وبرامج وحلول مستدامة وفعالة واستباقية للتحديات التي تواجه مختلف قطاعات الهيئة لضمان مواصلة التحسين المستمر لعمليات الهيئة الأساسية بالاعتماد على البحوث والابتكار، وترسيخ مكانة الهيئة الريادية العالمية، وتحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأضاف أن مركز البحوث والتطوير ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يدعم جهود الهيئة لاستشراف المستقبل وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية التي تعمل على توفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي، كما يدعم المركز الخطط والاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك مبادرة «دبي 10X».

وأوضح الطاير أن المركز يهدف إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحوث والتنمية في مجال الطاقة الشمسية والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة والمياه وبناء القدرات في هذه القطاعات، لتمكين دبي من تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

المشروع قائم على نتائج قياس التيار والجهد الكهربائي في المحطات الرئيسة للتنبؤ.