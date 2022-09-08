«دبي كوميرسيتي» تطلق هويتها الجديدة مع تحوّلها إلى مفهوم «التجارة الرقمية»

سعياً إلى تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، أطلقت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، هويتها المؤسسية المستلهمة من توجهها الاستراتيجي الجديد المبني على التحوّل في عملياتها التشغيلية وخدماتها إلى مفهوم «التجارة الرقمية»، في خطوة تؤكد التزامها تجاه إسهاماتها في الاقتصاد الرقمي بتسريع نمو الشركات في العالم الرقمي، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجالات والقطاعات المعنية.

وتنسجم الهوية المؤسسية الجديدة مع مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في دبي، حيث يتبنّى التوجه الجديد للمنطقة الحرة مبدأ «التكنولوجيا أولاً» لإحداث نقلة نوعية في نهج أعمال الشركات الطموحة التي تتخذ من «دبي كوميرسيتي» منصّة لنموها وإدارة عملياتها الإقليمية والتشغيلية، بما يسهم في تعزيز العائدات والإسهامات الاقتصادية والنمو المستدام، لرفع مستوى التأثير الإيجابي على تجربة المستثمرين والشركات والمواهب، من خلال بناء الروابط المتينة بين العلامات التجارية والرقمية الكبرى ومستهدفاتها الجماهيرية ومتعامليها، إلى جانب تسريع نمو قطاع التجارة الرقمية عبر تطوير معايير الحوكمة والعمليات المرتبطة بها.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «ينسجم التحوّل الاستراتيجي الذي نشهده اليوم في انتقال (دبي كوميرسيتي) نحو مفهوم التجارة الرقمية مع التوجهات والخطط الاستراتيجية للاقتصاد الوطني في دبي ودولة الإمارات، لندشن بذلك مرحلة جديدة عنوانها الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، ولنعزز من تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً».

وأضاف سموّه: «إن سرعة استجابتنا وقدرتنا على تبنّي حلول استباقية على مستوى القطاع، تؤكد حجم الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها (دبي كوميرسيتي) من حيث تكاملها مع المنظومة الاقتصادية والرقمية العالمية والمحلية، وكوادرها البشرية، والأنظمة التكنولوجية المتقدمة المطبّقة لرفد الاقتصاد الوطني بحلول استشرافية وغير مسبوقة في استقطاب مختلف قطاعات الأعمال الجديدة والمستقبلية إلى إمارة دبي».

وأشار سموّه، إلى أن «استشراف المستقبل والريادة والصدارة من السمات المرتبطة في علامة دبي العالمية التي عرفت بأنها مركز حاضن للابتكار ومولّد للفرص التوسعية للشركات والنمو في عملياتها التجارية وتكاملها مع سلاسل التوريد والتجارة باستخدام تكنولوجيا المستقبل، وبالتالي تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الـ10 سنوات المقبلة على أقل تقدير».

وتزامناً مع الإعلان عن هويتها المؤسسية، أعلنت «دبي كوميرسيتي» عن شركاء النجاح للتحوّل الجديد في بناء وتطوير المنظومة الرقمية الداعمة للتجارة الرقمية المتمثلة في: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة دبي الرقمية، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتستهدف الشراكات المُعلنة إلى الارتقاء بالبنية التحتية والمنظومة الرقمية المتكاملة ضمن المنطقة الحرة إلى مستويات قياسية تنسجم مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات على مستوى العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، إن «(دييز) تؤكد، من خلال (دبي كوميرسيتي) لمجتمع الأعمال، جاهزيتها التامة للإسهام في الوصول بعمليات وأداء الشركات المرخصة لديها، وشركائها والأطراف المعنية إلى مستويات جديدة من النمو والاستدامة في خدماتها، فضلاً عن التأثير المباشر وغير المباشر في نتائجها المالية وعملياتها التشغيلية وإيراداتها، من خلال توفير بيئة مبتكرة تتمتع بأعلى مستويات التكيف والمرونة لتعزيز تطور الأعمال».

وأضاف الزرعوني أن «(دبي كوميرسيتي) نجحت منذ انطلاقتها بتطوير مفهوم التجارة الإلكترونية، لكن بعد مرور عام واحد فقط على التأسيس، تشكلت لدينا رؤية جديدة واضحة المعالم لتطوير منظومة العمل والخروج من العمليات التقليدية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات شركائنا وخططهم التوسعية، ليكون مفهوم التجارة الرقمية أكثر شمولية وقدرة على تلبية متطلبات الشركات لتحقيق الاستدامة في النمو والأعمال، وبالتالي ضمان قدرتها على المنافسة الخارجية انطلاقاً من دبي، الأمر الذي ينسجم مع رؤية وغايات» (دييز) الاستراتيجية».

بدوره، أشاد مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، بالخطوة قائلاً: «إن إطلاق الهوية الجديدة لـ(دبي كوميرسيتي)، واعتمادها مفهوم التجارة الرقمية يمثلان خطوة مهمة لمواكبة العصر الرقمي».

إلى ذلك، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، المهندس ماجد المسمار: «سعداء بالدعم الذي قدمته الهيئة إلى (دبي كوميرسيتي) في اعتمادها لهويتها الجديدة والمنبثقة من مفهوم التجارة الرقمية، ونثمّن هذه الخطوات التي تستلهم المستقبل الرقمي لدولة الإمارات، من خلال تركيزها على التجارة الرقمية».

في السياق ذاته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «باعتبارنا في طليعة البنوك الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة في دولة الإمارات، فإنه من دواعي سرورنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن ندعم هذه المبادرة الاستراتيجية من (دبي كوميرسيتي)، التي سيكون لها أثر مباشر على اقتصاد الدولة في المستقبل».

تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية

تزامناً مع إطلاق التوجه الاستراتيجي نحو التجارة الرقمية، أعلنت «دبي كوميرسيتي» عن أطر التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، حيث ستعمل من خلال شراكتها مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على وضع استراتيجية جديدة للتحوّل الرقمي هي الأولى من نوعها على مستوى الإمارة. كما ستعمل «دبي كوميرسيتي» من خلال شراكة جديدة مع هيئة دبي الرقمية على تطوير البنية التحتية الشاملة بتقنية المعلومات والبيانات والتحوّل الرقمي والأمن السيبراني ضمن المنطقة الحرة، لتكون من بين الأحدث والأكثر تطوّراً وكفاءة. وإضافة إلى ذلك، تأتي شراكة «دبي كوميرسيتي» مع بنك الإمارات دبي الوطني بهدف توفير محفظة متكاملة من الخدمات المصرفية بالاعتماد على أحدث المنصّات والتطبيقات الرقمية.

أحمد بن سعيد:

«التحوّل ينسجم مع التوجهات والخطط الاستراتيجية للاقتصاد الوطني في دبي ودولة الإمارات».

محمد الزرعوني:

«الخطوة تعكس جاهزيتنا للوصول بعمليات وأداء الشركات إلى مستويات جديدة من النمو».